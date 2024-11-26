أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024.. شوف عيار 21 بكام انهارده

اختتمت أسعار الذهب في مصر ارتفاع مع نهاية التعاملات لتسجل في اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، عيار 21 حوالي 3640 بعد انخفاض ساد أمس الاثنين، حيث انخفض بحوالي 25 جنيهًا في بداية التعاملات حسب منصة جولد بيلون، والتي ينقلها لكم موقع الموجز.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: انخفض ليسجل 4188.5 جنيه للبيع و4160 جنيه للشراء.

عيار 22: بلغ سعره 3813.25 جنيهًا للبيع و3839.5 جنيه للشراء.

عيار 21: هبط إلى 3665 جنيهًا للبيع و3640 جنيهًا للشراء.

عيار 18: وصل إلى 3141.5 جنيه للبيع و3120 جنيه للشراء.

عيار 14: سجل 2443.25 جنيه للبيع و2426 جنيهًا للشراء.

عيار 12: حقق 2094.25 جنيه للبيع و2080 جنيه للشراء.

عيار 9: بلغ 1570.75 جنيه للبيع و1560 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 29320 جنيهًا للبيع و29120 جنيهًا للشراء، في حين بلغت أوقية الذهب 2626.89 دولار للبيع و2626.62 دولار للشراء.

انخفاض سعر الذهب

الانخفاض في أسعار الذهب بالسوق المحلية جاء متأثرًا بالتراجع الحاد في أسعار الذهب عالميًا، حيث بدأ السوق العالمي للذهب اليوم بتداولات ضعيفة شهدت انخفاضًا ملحوظًا في سعر الأوقية. ويُعزى هذا التراجع إلى تحركات الأسواق العالمية التي انعكست بشكل مباشر على أسعار الذهب في مصر.

توقعات أسعار الذهب في مصر

يشير الخبراء إلى أن تراجع أسعار الذهب في مصر يعود إلى مجموعة من العوامل، من بينها التراجع الطفيف في سعر الأونصة عالميًا، والتذبذب في سعر الدولار الأمريكي. وقد شهدت الأسواق العالمية تقلبات كبيرة في أسعار الذهب في الأيام الماضية بسبب التوترات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية في عدد من الدول الكبرى.

هذا التراجع في الأسعار يوفر فرصة جيدة للمستثمرين في الذهب، حيث قد يساهم في جذب مزيد من الطلب على المعدن النفيس في السوق المحلي، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على سوق الصاغة في الفترة المقبلة.

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