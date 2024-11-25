أسعار الذهب اليوم في مصر.. تفاصيل كاملة وفقًا لآخر تحديث

كشفت شعبة المجوهرات عن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر، حيث شهدت أسعار المعدن الأصفر تباينًا ملحوظًا بمختلف الأعيرة، إلى جانب استقرار أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب، وذلك حسب آخر تحديث من محلات الصاغة ومؤسسات بيع المشغولات الذهبية، ويستعرض الموجز الأسعار

أسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4314 جنيهًا للشراء، دون إضافة الضرائب والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3775 جنيهًا للشراء، وفقًا لآخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3236 جنيهًا للشراء، دون احتساب الضرائب والمصنعية.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2517 جنيهًا للشراء، ويُعتبر من الخيارات الاقتصادية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب عند 30,200 جنيه للشراء، في حين سجلت الأوقية حوالي 2715 دولارًا للشراء.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

بلغت قيمة سبيكة الذهب وزن 1 جرام 4370 جنيهًا، أي ما يعادل 88.02 دولار. هذا الوزن مناسب للمبتدئين في الاستثمار.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام

سجلت سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام سعرًا قدره 10,925 جنيهًا، بما يعادل 220.04 دولار، وهو خيار شائع للاستثمار الصغير.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

وصل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات إلى 21,850 جنيهًا، ما يعادل 440.08 دولار.

أسعار الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

بلغت قيمة سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 43,700 جنيه، أي حوالي 880.16 دولار، وتُعتبر مناسبة للاستثمارات المتوسطة.

أسعار السبائك الأكبر وزنًا

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا

وصل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا إلى 87,400 جنيه، بما يعادل 1760.32 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام (أوقية الذهب)

سجلت أوقية الذهب، التي تزن 31.1 جرام، سعرًا قدره 135,907 جنيهًا، بما يعادل 2737.29 دولار، وتتمتع بشعبية كبيرة عالميًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا نحو 218,500 جنيه، ما يعادل 4400.79 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام

سجلت سبيكة الذهب وزن 100 جرام 437,000 جنيه، بما يعادل 8801.58 دولار، وتناسب المستثمرين المحترفين.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام

وصل سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام إلى 2,185,000 جنيه، بما يعادل 44,007.90 دولار، وهو الخيار الأنسب للاستثمارات الضخمة.

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