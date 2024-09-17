سعر سبائك الذهب btc اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
تُعتبر سبائك الذهب من الخيارات الرائجة للاستثمار في معدن الذهب الثمين، والتي تُصنع سبائك الذهب من عيار 24 قيراطًا، وهو العيار الأكثر نقاءً والأقل في المصنعية مقارنةً بالأعيرة الأخرى.
أسعار سبائك الذهب اليوم
وتستعرض جريدة «الموجز» أحدث أسعار سبائك الذهب اليوم بمختلف أوزانها، بما في ذلك سبيكة الذهب بوزن 1 جرام، والتي تُعد الأقل وزنًا، إلى جانب الأسعار لبقية الأوزان الأخرى.
سعر سبيكة ذهب 1 جرام btc اليوم
سجلت سبيكة الذهب بوزن 1 جرام btc سعرًا قدره 4,142 جنيهًا للشراء، ويشمل هذا السعر سعر الجرام الذي بلغ نحو 3,966 جنيهًا بالإضافة إلى المصنعية.
سعر سبيكة ذهب 5 جرامات btc اليوم
بلغت قيمة سبيكة الذهب بوزن 5 جرامات btc 20,170 جنيهًا للشراء، ويشمل هذا السعر سعر الجرام 3,966 جنيهًا مضافًا إليه المصنعية.
سعر سبيكة ذهب 10 جرامات btc اليوم
سجلت سبيكة الذهب بوزن 10 جرامات btc سعرًا قدره 40,330 جنيهًا للشراء، ويتضمن هذا السعر سعر الجرام 3,966 جنيهًا والمصنعية.
سعر سبيكة ذهب 20 جرام btc اليوم
سجلت سبيكة الذهب بوزن 20 جرامًا btc سعرًا قدره 80,620 جنيهًا للشراء، ويشمل هذا السعر سعر الجرام 3,966 جنيهًا بالإضافة إلى المصنعية.
سعر سبيكة ذهب 50 جرام btc اليوم
سجلت سبيكة الذهب بوزن 50 جرامًا btc سعرًا قدره 201,350 جنيهًا للشراء، ويتضمن هذا السعر سعر الجرام 3,966 جنيهًا إضافةً إلى المصنعية.
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم
قبل احتساب الضريبة والمصنعية، جاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة على النحو التالي وفقًا لأحدث التحديثات:
سعر جرام الذهب عيار 24
سعر الشراء: 3,966 جنيهًا
سعر البيع: 3,953 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر الشراء: 3,470 جنيهًا
سعر البيع: 3,460 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 18
سعر الشراء: 2,974 جنيهًا
سعر البيع: 2,965 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 14
سعر الشراء: 2,313 جنيهًا
سعر البيع: 2,305 جنيهًا
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