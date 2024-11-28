ميزان الذهب.. تحديث لحظي لـ أسعار المعدن الأصفر وعيار 18 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم في مصر.. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، الخميس 28 نوفمبر 2024، انخفاض ملحوظ حيث خسر سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 10 جنيه مقارنة بأمس الأربعاء، و جاءت هذه الزيادة نتيجة التغيرات المستمرة في السوق المحلي والعالمي.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 3670 جنيه شراء، و3650 جنيه للبيع

أسعار الذهب عيار 24 وعيار 18

عيار 24: بلغ سعر الجرام نحو 4194 جنيه للشراء بعد أن كان 4188.57 أمس، وبيع 4171 جنيه

عيار 18: وصل سعره إلى 3146 للشراء مقارنة بـ3141.43 جنيه أمس، 3129 للبيع.

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 14

شهد عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 2447 جنيه للشراء، مقارنة بـ2443 جنيهًا أمس، 2433 جنيه للبيع

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 29360 جنيهًا عند الشراء و29340 جنيهًا عند البيع، و يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 24، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستثمرين بسبب انخفاض تكاليف المصنعية مقارنة بالمشغولات الأخرى.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجل سعر الأوقية نحو 2639 دولارًا في ختام اليوم، مقارنة بـ2626 دولارًا في بداية التعاملات، ما يعكس ارتفاعًا طفيفًا مدعومًا بتقلبات الأسواق الدولية.

سعر المصنعية في سوق الذهب المصري

تتراوح تكلفة المصنعية بين 170 و200 جنيه للجرام الجديد، بينما تبدأ من 35 جنيهًا للذهب المستعمل، تختلف المصنعية حسب تصميم المشغولات وعوامل أخرى مثل المواد المضافة.

استقرار أم ارتفاع؟

مع استمرار التغيرات في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، يظل السوق تحت ضغط العوامل الاقتصادية المختلفة، يبحث المواطنون والمستثمرون عن أفضل الفرص للاستثمار أو شراء الذهب سواء للادخار أو الزواج. تابعونا يوميًا لمعرفة أحدث الأسعار.

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