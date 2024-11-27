سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 27-11-2024.. وعيار 21 مفاجأة

شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، ارتفاعًا طفيفًا وفق آخر تحديث، تزامنًا مع ارتفاع سعر الذهب عالميًّا، ليرتفع سعر الأوقية بقيمة 18 ريالا ويبقى دون حاجز الـ 10 آلاف ريال سعودي.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي، سعر الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء..

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024

يحرص كثيرًا من المواطنين علي متابعة سعر الذهب في السعودية بصورة يومية، للإطلاع علي آخر التحديثات، حيث يعد الذهب وسيلة استثمار آمنة.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

وسجل سعر الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، نحو 316.75 ريال سعودي، ما يعادل 84.50 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، 277.25 ريال، بما يعادل نحو 73.94 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

وسجل سعر الذهب عيار 18 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، نحو .50237 ريال، ما يعادل 63.37 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في السعودية

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، 189.96 ريال، بما يعادل نحو 49.55 دولار.

سعر الذهب عيار 12 في السعودية

ووصل سعر الذهب عيار 12 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، إلى 162.96 ريال، بما يعادل نحو 45.02 دولار.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تختلف سعر سبيكة الذهب في السعودية حسب الوزن حيث تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة من 10 جرامات، وصولاً إلى واحد كيلوجرام، وتأتي سعر السبائك الذهبية في السعودية كما يلي:

بلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 جرامات نحو 3307.08 ريال سعودي.

وبلغ سعر سبيكة الذهب زنة 50 ج ر اماً في السعودية حوالي 16310.21 ريال سعودي.

اماً في السعودية حوالي 16310.21 ريال سعودي. سجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلو جرام واحد 323952.26 ريال سعودي.

ايعار الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر

من ناحية أخري، ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-11-2024، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4217 جنيهات للشراء و4194 جنيهات للبيع

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 24 الذي يُستخدم عادة في صناعة السبائك والمجوهرات الفاخرة، نحو 4217 جنيهات للشراء و4194 جنيهات للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بينما سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في مصر والمستخدم في صناعة الحُلى، نحو 3690 جنيهًا للشراء، و3670 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18، الذي يُعتبر الخيار الأفضل لصناعة المجوهرات، نحو 3163 جنيهًا للشراء و3146 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 29520 جنيهًا للشراء، و 29500 للبيع، وقد تختلف الأسعار قليلًا من تاجر لآخر حسب تكلفة التصنيع.

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