سعر الجنيه الذهب عيار 21 كم جرام؟ .. المعدن الأصفر يتراجع

الجنيه الذهب عيار 21 كم جرام؟، يعد الجنيه الذهب عيار 21 خيارًا مثالياً للاستثمار والاقتناء بفضل تصميمه الأنيق والجودة العالية التي يتمتع بها، يتميز الجنيه بوزنه الذي يعادل 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي عيار 21 قيراط، ويعد من أكثر الأشكال المفضلة للمستثمرين والمقتنين على حد سواء.

ونجيب لكم في هذا التقرير عبر الموجز على تساؤل الجنيه الذهب عيار 21 كم جرام؟، حيث يعد من أشهر وأكثر العملات الذهبية تداولًا في الأسواق المصرية والعالمية، يحتوي الجنيه الذهب عيار 21 على 8 جرامات من الذهب النقي بنسبة 91.7%، ويتميز بجودته العالية وقيمته الاقتصادية المستقرة. يتمتع الجنيه الذهب عيار 21 بشعبية كبيرة بين المستثمرين.

الجنيه الذهب عيار 21 كم جرام؟

الوزن: 8 جرامات

النقاء: 21 قيراط

التصميم: يحتوي الجنيه على صورة ملكة إليزابيث أو الملك جورج، مما يضيف له قيمة تاريخية وجمالية كبيرة.

الخصائص: يعتبر الجنيه الذهب قطعة صلبة من الذهب مما يجعله خيارًا ممتازًا للاستثمار طويل الأمد.

بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 نحو 29,216 جنيهًا للشراء و29,201 جنيهًا للبيع.

آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، استقراراً نسبياً في السوق المحلي، مع تباين طفيف بين سعر الشراء والبيع للعيارات المختلفة، وفيما يلي تفاصيل الأسعار المعلنة في محلات الذهب حسب منصة جولد بيليون:

جرام عيار 24:

سعر الشراء: 4177 جنيه

سعر البيع: 4164 جنيه

جرام عيار 22:

سعر الشراء: 3826 جنيه

سعر البيع: 3810 جنيه

جرام عيار 21:

سعر الشراء: 3652 جنيه

سعر البيع: 3637 جنيه

جرام عيار 18:

سعر الشراء: 3130 جنيه

سعر البيع: 3118 جنيه

سعر الجنيه الذهب

جرام عيار 14:

سعر الشراء: 2435 جنيه

سعر البيع: 2426 جنيه

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 49.65 جنيه

سعر البيع: 49.15 جنيه

الأونصة الذهبية:

سعر الشراء: 2624 دولار

سعر البيع: 2623.5 دولار

الجنيه الذهب:

سعر الشراء: 29216 جنيه

سعر البيع: 29202 جنيه

توقعات أسعار الذهب

ويسجل الجنيه الذهب تراجعًا في الأسعار اليوم مقارنة بالأيام السابقة، مما يعكس حالة من التقلبات في سوق الذهب المحلي.

وتستمر أسعار الذهب في مصر في التأثر بالتقلبات العالمية، حيث يتابع المستثمرون حركة الأسعار عن كثب في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية، لاسيما مع التغيرات التي تشهدها أسواق العملات والسلع، كما يعد الذهب من الأصول الآمنة التي يفضلها العديد من المصريين كملاذ استثماري، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

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