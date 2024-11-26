تحديث أسعار الذهب اليوم في مصر .. هدوء ما قبل العاصفة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، مع تسجيل ارتفاع طفيف لبعض الأعيرة، ويأتي ذلك في ظل متابعة الأسواق العالمية لحركة المعدن النفيس وتأثيرات تغير أسعار الدولار، والتي يرصدها لكم “ الموجز ”، في التقرير التالي حسب منصة جولد بيلون.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شراء: 4189 جنيهًا

بيع: 4171 جنيهًا

سعر الذهب عيار 22:

شراء: 3840 جنيهًا

بيع: 3824 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

شراء: 3665 جنيهًا

بيع: 3650 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18:

شراء: 3141 جنيهًا

بيع: 3129 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14:

شراء: 2443 جنيهًا

بيع: 2434 جنيهًا

أسعار الجنيه الذهب والأونصة

الجنيه الذهب:

شراء: 29320 جنيهًا

بيع: 29305 جنيهًا

الأونصة:

شراء: 2629 دولارًا

بيع: 2628.5 دولارًا

سعر الذهب اليوم

أسعار الدولار وتأثيرها على الذهب

شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا اليوم عند مستوى 49.67 جنيهًا للشراء و49.17 جنيهًا للبيع، مما أثر بشكل مباشر على حركة أسعار الذهب في السوق المحلية، العلاقة بين أسعار الذهب والدولار معروفة بعكسيتها، حيث إن أي انخفاض أو ارتفاع في سعر الدولار ينعكس فورًا على أسعار المعدن الأصفر.

أسعار الذهب عالميا اليوم

واصلت أسعار الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، تراجعها الذي بدأ منذ بداية الأسبوع، وسط توقعات متزايدة بصدور إشارات جديدة من البنك الفيدرالي الأمريكي في محضره المنتظر لاحقًا اليوم.

كما ساهمت التوترات السياسية والاقتصادية في الأسواق، بما في ذلك تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على الصين وكندا والمكسيك، في التأثير على حركة الذهب.

تراجع مستمر لأسعار الأونصة عالميًا

سجلت أونصة الذهب انخفاضًا بنسبة 0.5% خلال تداولات اليوم، لتصل إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 2605 دولارًا.

افتتحت الأونصة تداولات اليوم عند مستوى 2627 دولارًا قبل أن تستقر حاليًا عند 2613 دولارًا.

جاء هذا التراجع بعد انخفاض حاد بنسبة 3% خلال تداولات الأمس، ليشهد شهر نوفمبر إجمالي انخفاض حتى الآن بنسبة 4.7%، ما يوقف سلسلة مكاسب استمرت 4 أشهر متتالية.

اقرأ أيضًا

108 جنيه في الجرام.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

لحظة بلحظة.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024