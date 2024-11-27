بعد وقف إطلاق النار في لبنان.. أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 هبوط ملحوظ في السوق المحلية والعالمية بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع، وسط تفاؤل بشأن المتوافقة علي وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، ويكشف الموجز آخر تحديث لأسعار الذهب.

أسعار الذهب عالميًا

في البداية ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 2633.99 دولار للأوقية، بعد تسجيله أدنى مستوياته منذ 18 نوفمبر 2024.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتسجل 2634.10 دولار.

توقعات أسعار الذهب

تأثرت أسعار الذهب بانخفاض حاد تجاوز 3% يوم الإثنين، وهو الأعمق منذ خمسة أشهر، بسبب أنباء عن موافقة دولة الاحتلال الإسرائيلي على خطة أمريكية لوقف إطلاق النار مع حزب الله، بالإضافة إلى الضغوط الناتجة عن ترشيح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لسكوت بيسنت وزيرًا للخزانة.

وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تبلغ احتمالية خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر حوالي 56%، هذا التوقع يدعم أسعار الذهب، حيث أن خفض الفائدة يقلل تكلفة حيازة المعدن غير المدر للعائد.

أسعار الذهب اليوم

متوسط أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

4171.5 جنيهًا للبيع و4142.75 جنيهًا للشراء (دون إضافة المصنعية والدمغة).

سعر جرام الذهب عيار 22

3823.75 ج.م بيع و3797.5 ج.م شراء

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل إلى 3650 ج.م بيع و 3625 ج.م شراء (دون إضافة المصنعية والدمغة).

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل 3128.5 ج.م للبيع 3107.25 ج.م شراء (دون إضافة المصنعية والدمغة).

سعر الجنيه الذهب

بلغ 29200 ج.م للبيع و 29000 ج.م للشراء



تصريحات خبراء الذهب

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب قد تشهد انخفاضًا خلال الفترة القادمة.

في مداخلة هاتفية أكد نجيب أن أسعار الذهب تتأثر بالسوق العالمي، مضيفًا أن "زيادة العرض تؤدي لانخفاض الأسعار"، وعلق قائلاً: "في الوقت الحالي، المصريون يفضلون الالتزام باحتياجات أساسية بدلًا من شراء الذهب بسبب نقص السيولة.

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