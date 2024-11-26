قبل ما تشتري.. اعرف كيفية حساب مصنعية جرام الذهب لجميع الأعيرة؟

يتسائل العديد من المواطنين عن كيفية حساب مصنعية جرام الذهب لجميع الأعيرة، حيث أحد العوامل المهمة التي تؤثر في تحديد سعر المعدن الأصفر النهائي عند شرائه من الأسواق.

ما هي مصنعية الذهب؟

مصنعية الذهب عبارة عن الأجر الذي يتقاضاه الصائغ مقابل العمل اليدوي والتصميم والتشكيل الذي يتم على قطعة الذهب، بالإضافة إلى تكاليف التصنيع. تختلف مصنعية الذهب بحسب العيار، حيث يتم تحديدها وفقًا لعدة معايير تشمل جودة الصياغة، التصميم، والنقوش التي يتم إضافتها.

مصنعية الذهب

كيفية حساب مصنعية جرام الذهب جميع الاعيرة

ولم يتساءل عن كيفية حساب مصنعية جرام الذهب جميع الأعيرة، نرصدها لكم عبر التقرير التالي من الموجز:

مصنعية الذهب حسب العيار

يحتوي الذهب عيار 24 على 99.9% من الذهب النقي، ويعد أغلى أنواع الذهب من حيث المصنعية، نظراً لكونه الأعلى نقاءً، مما يجعل المصنعية في الغالب أعلى من باقي الأعيرة.

يحتوي الذهب عيار 22 على 91.6% من الذهب النقي، ويعد من بين الأعيرة الأكثر شيوعاً، وتكون المصنعية فيه أقل قليلاً مقارنةً بالعيار 24.

يحتوي الذهب عيار 21 على 87.5% من الذهب النقي، وهو العيار الأكثر تداولاً في مصر، والمصنعية فيه تكون معتدلة، وتختلف من تاجر لآخر حسب جودة التصميم والعمل اليدوي.

يحتوي الذهب عيار 18 على 75% من الذهب النقي، وتكون المصنعية فيه أقل مقارنة بالأعيرة الأعلى، بسبب انخفاض نسبة الذهب.

يحتوي الذهب عيار 14 على 58.5% من الذهب النقي، ويعتبر من أرخص الأعيرة من حيث المصنعية.

كيفية حساب مصنعية الذهب

عادةً ما يتم تحديد المصنعية بناءً على جرام الذهب، وعادةً ما تكون نسبة المصنعية تتراوح بين 7% و15% من سعر جرام الذهب نفسه. يعتمد ذلك على تصميم القطعة ومدى تعقيدها، ويمكن حساب المصنعية من خلال الطريقة التالية:

عوامل تؤثر في تحديد المصنعية

تعقيد التصميم: كلما كان التصميم أكثر تعقيدًا أو مزخرفًا، زادت المصنعية.

الوزن والحجم: القطع الكبيرة مثل القلادات والخواتم الثقيلة تحتاج إلى وقت ومجهود أكبر في التصنيع.

الشهرة والماركة: القطع الذهبية من ماركات مشهورة قد تتطلب مصنعية أعلى بفضل السمعة وجودة التصنيع.

التفاوت في المصنعية

وتتفاوت أسعار المصنعية من متجر لآخر، حيث تعتمد على المكان وسمعة المحلات، كما يمكن أن تختلف من مدينة لأخرى. يمكن للعميل أيضًا التفاوض مع الصائغ بشأن المصنعية، خصوصًا إذا كان العميل يشتري كميات كبيرة.

ولهذا يؤكد الخبراء أن حساب مصنعية الذهب هو جزء أساسي في تحديد تكلفة القطعة الذهبية عند الشراء. يجب على العملاء أن يكونوا على دراية بكيفية حساب المصنعية بناءً على العيار والمصنعية، لضمان أن سعر القطعة يتناسب مع جودتها ومدى تعقيد تصميمها.

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