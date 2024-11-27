أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في الأسواق

أسعار الذهب والسبائك اليوم.. شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا في جميع الأعيرة بمحلات الصاغة، وعلى رأسها عيار 21 الأكثر تداولًا، رغم استقرار أسعار الذهب عالميًا في ختام تعاملات البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم

تنشر جريدة “الموجز” أسعار الذهب والسبائك في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 للبيع 4171.5 جنيه وسعره للشراء 4142.75 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 للبيع 3823.75 جنيه وسعره للشراء 3797.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

حقق سعر الذهب عيار 21 للبيع 3650 جنيهًا وسعره للشراء 3625 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

أظهر سعر الذهب عيار 18 للبيع 3128.5 جنيه وسعره للشراء 3107.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 للبيع إلى 2433.25 جنيه وسعره للشراء إلى 2416.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 للبيع 2085.75 جنيه وسعره للشراء 2071.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 للبيع 1564.25 جنيه وسعره للشراء 1553.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

حقق سعر الذهب في الجنيه الذهب للبيع 29,200 جنيه وسعره للشراء 29,000 جنيه.

سعر الأوقية الذهبية

سجل سعر الذهب في الأوقية للبيع 2647.83 دولار وسعره للشراء 2647.56 دولار.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

أسعار الذهب اليوم

سعر السبيكة 1 جرام عيار 24: 4242.86 جنيه.

سعر السبيكة 2.5 جرام عيار 24: 10,592.14 جنيه.

سعر السبيكة 5 جرام عيار 24: 21,184.29 جنيه.

سعر السبيكة 25 جرام عيار 24: 105,921.43 جنيه.

سعر السبيكة 250 جرام عيار 24: 1,052,214.29 جنيه.

سعر السبيكة 50 جرام عيار 24 : 211,842.86 جنيه.

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لحظة بلحظة.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024