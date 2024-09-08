توقعات أسعار الذهب الأيام القادمة في مصر.. هل يتخطى الجرام 6000 جنيه؟

في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية التي تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب في الأسواق العالمية، تشير توقعات أسعار الذهب الأيام القادمة في مصر إلى احتمال ارتفاع سعر الذهب عيار 21 ليتجاوز 6000 جنيه في الفترة المقبلة، يأتي ذلك خاصةً في حال قرر الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 17 و18 سبتمبر 2024، ويكشف لكم الموجز حقيقة هذا التوقع واحتمالية حدوثه.

توقعات أسعار الذهب الأيام القادمة في مصر

أوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن العلاقة العكسية بين قوة الدولار وسعر الذهب تلعب دوراً أساسياً في تحديد سعر المعدن الأصفر على الصعيد العالمي، وأكد ميلاد أن انخفاض الفائدة على الدولار قد يعزز من ارتفاع أسعار الذهب، لكنه أشار إلى أن هذا الارتفاع قد لا يصل إلى 6000 جنيه كما تم تداوله مؤخراً.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد سمير خلاف، الخبير الاقتصادي، إلى أن تراجع قيمة الدولار يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن، وأضاف أن البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تشير إلى استمرار التضخم قد تدفع البنوك المركزية حول العالم، بما في ذلك البنك المركزي الصيني، إلى شراء كميات أكبر من الذهب، ما قد يساهم في ارتفاع أسعاره.

وأوضح أنه ستشهد أسعار الذهب ارتفاعاً إضافياً في الفترة المقبلة على المديين القصير والطويل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب في العقود الآجلة، ويحتمل أن يصل سعر الأونصة إلى 3000 دولار إذا قررت بنوك مركزية كبيرة زيادة احتياطاتها من الذهب بشكل ملحوظ.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3880 جنيه للبيع ونحو 3862.75 جنيه للشراء .

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 3556.75 جنيه للبيع ونحو 3541 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 3395 جنيهًا للبيع ونحو 3380 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن في الأسواق نحو 2910 جنيهات للبيع ونحو 2897.25 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2263.25 جنيه للبيع ونحو 2253.25 جنيه للشراء .

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 27160 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 في ختام تعاملات اليوم.. إنفوجراف