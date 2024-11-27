الزكاة على الذهب… كيف تحسب الزكاة على المشغولات الذهبية والمجوهرات؟

الزكاة على الذهب والمجوهرات .. الزكاة هي أحد أركان الإسلام التي يجب على المسلمين أدائها بشكل دقيق، وفقًا للشروط الشرعية، وواحدة من الأسئلة التي يتساءل عنها الكثيرون هي كيفية حساب الزكاة على الذهب والمجوهرات، و بما أن الذهب من المال الذي يملك قيمته ويعتبر من الأموال التي تجب فيها الزكاة، فإن معرفة الطريقة الصحيحة لحساب الزكاة عليه أمر ضروري.

في هذا التقرير، يقدم موقع الموجز فيما يلي كيف تحسب الزكاة على الذهب والمجوهرات؟ وفقًا لما ورد في الفقه الإسلامي، وكيفية تحديد النصاب، وكذلك الحسابات التي يجب اتباعها في هذا الشأن.

الزكاة على الذهب والمجوهرات

كيف تحسب الزكاة على الذهب والمجوهرات؟

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذهب الذي تجب عليه الزكاة هو الذهب المُعد للتجارة أو الادخار، بشرط أن يكون وزنه 85 جرامًا أو أكثر، تحسب الزكاة على الذهب بطرق محددة، حيث يتم ضرب وزن الذهب في سعر الجرام، ثم يُحسب 2.5% من القيمة النهائية (أي ربع العشر) باعتبارها الزكاة المستحقة.

كما أضاف الدكتور عبد السميع أنه في حالات مثل شراء السبائك الذهبية أو ذهب الكسر للادخار أو الحفاظ على قيمة الجنيه، تجب الزكاة على الذهب إذا بلغ النصاب الشرعي، وكذلك في حال ورث الرجل ذهبًا من أمه وكان قد بلغ نصاب الزكاة، تجب الزكاة عليه أيضًا، حتى وإن كان الرجل لا يجوز له ارتداء الذهب شرعًا.

أما بالنسبة لذهب الزينة، الذي تشتريه المرأة للزينة الشخصية، فلا تجب الزكاة عليه، حتى وإن بلغ وزنه النصاب البالغ 85 جرامًا، هذا هو ما أفتى به جمهور العلماء، حيث يعتبر أن الحُلي المعد للاستعمال الشخصي لا تجب الزكاة عليه، ولكن إذا تحولت هذه الحُلي إلى مدخرات أو لم يتم استخدامها، فيجب إخراج الزكاة عليها.

الزكاة على الذهب

كيفية حساب زكاة الذهب بالجنيه المصري؟

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الزكاة تجب على الذهب الذي يبلغ النصاب (85 جرامًا من الذهب عيار 21)، ويجب إخراج 2.5% منه، على سبيل المثال، إذا كان سعر الجرام 600 جنيه، فإن قيمة 85 جرامًا ستكون 51 ألف جنيه، وعليه تخرج الزكاة 2.5% من هذه القيمة إذا مر عليها عام هجري.

الزكاة على الذهب والمجوهرات

شروط زكاة الذهب

أن يكون الذهب المعد للتجارة أو الادخار.

أن يبلغ 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

أن لا يكون الذهب مخصصًا للاستخدام الشخصي والزينة.

أن يكون الذهب غير محرم شرعًا، مثل الذهب الممنوع على الرجال.

أن لا يكون الحلي أكثر من ما هو معتاد في المنزلة الاجتماعية لصاحبها.

الزكاة على الذهب والمجوهرات



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