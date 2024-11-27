تدخل منعطف خطر.. أسعار الذهب في مصر اليوم وفقًا لآخر تحديث

تشهد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في مصر ارتفاعًا جديدًا بنحو 27 جنيهاً في الجرام، وعليه يستعرض لكم الموجز آخر أسعار الذهب اليوم في مصر في أسواق الصاغة وتوقعات الأيام القادمة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جرام عيار 24:

سعر الشراء: 4200 ج

سعر البيع: 4177ج

جرام عيار 22:

سعر الشراء: 3850 ج

سعر البيع: 3829 ج

جرام عيار 21:

سعر الشراء: 3675 ج

سعر البيع: 3655 ج

جرام عيار 18:

سعر الشراء: 3150 ج

سعر البيع: 3133 ج

جرام عيار 14:

سعر الشراء: 2450 ج

سعر البيع: 2436 ج

الدولار:

سعر الشراء: 49.73 ج

سعر البيع: 49.23 ج

الأونصة:

سعر الشراء: 2635 ج

سعر البيع: 2634.5 ج

الجنيه الذهب:

سعر الشراء: 29384 ج

سعر البيع: 29364 ج

توقعات أسعار الذهب في مصر

كشف سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب وخبير المشغولات الذهبية في مصر، أن سوق الذهب في البلاد أصبح مرتبطًا بشكل أكبر بحركة الذهب العالمية وكذلك بحركة الدولار في السوق المصرفي الرسمي، موضحًا أن توقعات الأسعار في الفترة المقبلة تعتمد على تطورات هذين العاملين، حيث تؤثر تحركات الدولار والأوقية العالمية على سعر الذهب في مصر.

وأضاف عبد الحكيم في تصريحات تلفزيونية، أن سعر الذهب في مصر يتأثر بشكل رئيسي بسعر أونصة الذهب العالمية، وهو ما دفعه إلى التذبذب هذا الأسبوع، حيث شهد تراجعًا قبل أن ينتهي بانتهاء فترة الهبوط.

وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يسهم في اعتماد تسعير الذهب المحلي على التغيرات العالمية فقط، في غياب عوامل أخرى محلية مثل تحركات سعر الصرف والطلب على الذهب.

وأكد عبد الحكيم أن تراجع المخاوف بشأن سعر الصرف في السوق المحلي، والتوقعات بتأثير محدود لارتفاعه في بداية الأسبوع، جاء نتيجة تقارير صندوق النقد الدولي التي أشادت بأداء الحكومة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية، مما ساعد في تهدئة الأوضاع نسبيًا.

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