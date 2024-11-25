سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الأثنين 25 نوفمبر 2024.. اعرف وصلت كام

استقر سعر سبائك الذهب في الأسواق المصرية اليوم الأثنين 25 نوفمبر 2024، بعد الزيادة العالمية في أسعار الذهب، ويبحث المستثمرين بشكل لحظي عن أسعار سبائك الذهب شراء وبيع، لتحديد قرراتهم سواء كانت بالشراء أو البيع ،وفيما يلي يعرض الموجز تفاصيل أسعار سبائك الذهب بأوزان مختلفة وفقًا لآخر تحديث.

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

سجلت سبيكة الذهب وزن 1 جرام اليوم الأحد سعرًا قدره 4370 جنيهًا، ما يعادل حوالي 88.02 دولار، يعد هذا الوزن مناسبًا للمستثمرين المبتدئين الراغبين في شراء الذهب بأقل تكلفة.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام اليوم الأحد 10,925 جنيهًا، بما يعادل 220.04 دولار، ويعتبر هذا الخيار شائعًا لدى الأفراد الذين يفضلون الاستثمار بأوزان صغيرة نسبيًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

وصل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات إلى 21,850 جنيهًا، بما يعادل حوالي 440.08 دولار، وتزداد شعبية هذا الوزن بين صغار المستثمرين.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

سجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعرًا قدره 43,700 جنيه، بما يعادل 880.16 دولار، ويعد هذا الوزن مثاليًا للمستثمرين المتوسطين.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا اليوم الأحد 87,400 جنيه، بما يعادل حوالي 1760.32 دولار، ويعد هذا الوزن خيارًا مميزًا للأفراد الباحثين عن استثمار طويل الأمد.

أسعار سبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام، المعروفة بأوقية الذهب، وصل إلى 135,907 جنيهًا، بما يعادل 2737.29 دولار، وتحظى الأوقية بشعبية كبيرة بين المستثمرين الدوليين.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا

وصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا اليوم إلى 218,500 جنيه، ما يعادل 4400.79 دولار، وهي خيار مناسب للمستثمرين ذوي رؤوس الأموال الكبيرة.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام

سجلت سبيكة الذهب وزن 100 جرام سعرًا قدره 437,000 جنيه، بما يعادل 8801.58 دولار، ويعد هذا الوزن مثاليًا للمستثمرين المحترفين.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام اليوم الأحد 2,185,000 جنيه، بما يعادل 44,007.90 دولار، ويعتبر هذا الخيار من الأوزان الأعلى قيمة والمناسب للاستثمارات الكبيرة.

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