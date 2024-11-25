رئيس الوزراء يفتتح الملتقى الدولي الثالث للصناعة ويؤكد دعم الدولة للقطاع الصناعي

رئيس الوزراء يفتتح الملتقى الدولي الثالث للصناعة .. افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية, والذي نظم تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويُعقد في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024.

حضر الفعالية العديد من الوزراء والمحافظين، ممثلي البعثات الدبلوماسية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، رؤساء الهيئات، كبار المسؤولين، إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب.

رعاية الدولة المصرية للصناعة ودورها في النهوض بالقطاع الصناعي

استقبل رئيس الوزراء عند وصوله إلى مركز المنارة، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

أكد الدكتور مدبولي على أن رعاية الرئيس لهذا الحدث تعكس اهتمام الدولة الكبير بتعزيز القطاع الصناعي, مشيرًا إلى دعم الملتقى باعتباره منصة مهمة لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع وطرح الحلول لتطويره، فضلاً عن تفعيل الشراكات الاقتصادية مع كيانات إقليمية ودولية.

أهمية الجلسات الحوارية وورش العمل في تطوير الصناعات المصرية

شهد الملتقى هذا العام تنظيم عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تعالج قضايا حيوية مثل الاستثمار في الصناعة، التحول الرقمي الصناعي، ودعم الصادرات المصرية.

وتناولت هذه الجلسات موضوعات الاستدامة، التغيرات الاقتصادية، ومستقبل الصناعات الكيماوية, وأقيمت ورش عمل تركز على تمويل الصناعات المستدامة، الفرص الناشئة في مجال الصناعة، وآليات دعم الصناعة الوطنية، والتي تؤكد التزام الملتقى بإيجاد حلول عملية للقضايا الراهنة في القطاع الصناعي.

فيلم تسجيلي عن تطور القطاع الصناعي المصري وفرصه المستقبلية

شهد الحضور عرضاً لفيلم تسجيلي يسلط الضوء على تطور القطاع الصناعي المصري في السنوات الأخيرة, استعرض خلاله نتائج تطوير العديد من المصانع والشركات، وتطرق العرض إلى تأثير مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والمدن الجديدة والموانئ على تعزيز النمو الصناعي.

الملتقى الدولي الثالث للصناعة

وأوضح الفيلم جهود الحكومة لدعم صادرات مصر وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دور المدارس والجامعات في تأهيل الكوادر الصناعية، لتعزيز استخدام التكنولوجيا في التصنيع.

دور اتحاد الصناعات المصرية في تطوير القطاع الصناعي المحلي

استمع الحضور إلى كلمة المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، التي تطرق فيها إلى الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الصناعة.

ثمن السويدي الدور الكبير الذي تقوم به الدولة في هذا الصدد، مشيراً إلى أهمية العمالة الفنية الوطنية في جذب الاستثمارات, موضحًا التعاون مع الحكومة في توفير الأراضي للمشروعات الصناعية ودعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية.

الملتقى الدولي الثالث للصناعة

جلسة حوارية حول الاستثمار في الصناعة: فرص التكامل والنمو 2024

في إطار فعاليات الملتقى، شارك الدكتور مصطفى مدبولي في جلسة حوارية بعنوان "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو", وحضر الجلسة ممثلون عن الحكومة والقطاع الخاص، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، والمهندس محمد زكي السويدي، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية. كما شارك المهندس طارق حسين، مسؤول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، في الجلسة التي ناقشت فرص التكامل والنمو في قطاع الصناعة.

اقرأ أيضًا: العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية تتصدر مباحثات الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا

المنتدى الاقتصادي العالمي ينشر بيان بمناسبة صدور وثيقة تسجل نجاح مصر فى القضاء على فيروس سي ويبرز دور شركة فاركو للأدوية