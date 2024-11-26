يشهد سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا، حيث يبلغ سعر صرف اليورو الواحد 629.6484 جنيه سوداني، وفقًا لآخر تحديثات السوق، ونسرد لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني

2 يورو = 1,260.66 جنيه سوداني

5 يورو = 3,151.66 جنيه سوداني

10 يورو = 6,303.32 جنيه سوداني

50 يورو = 31,516.58 جنيه سوداني

100 يورو = 63,033.16 جنيه سوداني

250 يورو = 157,582.90 جنيه سوداني

500 يورو = 315,165.80 جنيه سوداني

1000 يورو = 630,331.60 جنيه سوداني

الجنيه السوداني

أداء السوق السوداني

تعكس هذه الأسعار التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوداني في ظل تقلبات سوق العملات وتذبذب أسعار الصرف، حيث يسعى البنك المركزي السوداني إلى السيطرة على الفجوة بين السوق الرسمي والموازي وتحقيق استقرار نسبي في سعر العملة.

تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف العملات الأجنبية قد يتأثر بتغيرات السياسة النقدية والطلب على العملات الأجنبية، مما يجعل متابعة التحديثات اليومية ضرورية للمستثمرين والتجار.

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي

يسجل سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي نحو 0.00017 دولار أمريكي.

سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

الجنيه السوداني يعادل 0.08 جنيه مصري.

5 جنيهات سودانية = 0.40 جنيه مصري.

10 جنيهات سودانية = 0.80 جنيه مصري.

50 جنيهًا سودانيًا = 4 جنيهات مصرية.

100 جنيه سوداني = 8 جنيهات مصرية.

500 جنيه سوداني = 40 جنيهًا مصريًا.

1,000 جنيه سوداني = 80 جنيهًا مصريًا.

5,000 جنيه سوداني = 400 جنيه مصري.

10,000 جنيه سوداني = 800 جنيه مصري.

50,000 جنيه سوداني = 4,000 جنيه مصري.

100,000 جنيه سوداني = 8,000 جنيه مصري.

أسعار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية

جاءت أسعار صرف الجنيه المصري مقابل بعض العملات الأجنبية كالتالي:

سجل الجنيه الإسترليني للشراء 63.71 جنيه، وللبيع 63.88 جنيه.

سجل الدينار الأردني سعر 69.53 جنيه للشراء و69.509 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي 13.10 جنيه للشراء و13.13 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري للشراء 56.20 جنيه، وللبيع 56.34 جنيه.

سجل اليوان الصيني إلى 6.87 جنيه للشراء و6.89 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي سعر 160.46 جنيه للشراء و160.89 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي للشراء 13.40 جنيه وللبيع 13.43 جنيه.

اقرأ أيضًا: أسعار العملات مقابل الجنيه .. سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-10-2024

سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت