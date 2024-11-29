استقرار سعر الدولار مع توقعات بمزيد من التراجع أمام الجنيه المصري

سعر الدولار.. يتوقع المحللون استمرار استقرار سعر الدولار مع إمكانية انخفاضه خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل العوامل الداعمة للجنيه المصري، ويأتي ذلك عقب تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، مع توقعات بتحسن التدفقات النقدية الأجنبية، وتنشر الموجز سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

استقرار سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه المصري، وفقًا لما أظهرته شاشات التداول في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصري، ويأتي هذا الاستقرار نتيجة استقرار الطلب على الدولار ونجاح البنك المركزي في إدارة الاحتياطي النقدي.

أسباب استقرار الدولار أمام الجنيه

تتعدد العوامل التي تؤثر على سعر الدولار أمام الجنيه المصري، منها:

زيادة التدفقات النقدية الأجنبية: تدعم تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة قيمة الجنيه.

استقرار حركة الاستيراد: انخفاض الطلب على الدولار نتيجة تراجع الواردات يقلل من الضغط على العملة الأجنبية.

إدارة الاحتياطي النقدي: نجاح البنك المركزي في توفير الدولار يساهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

سعر الدولار

فيما يلي آخر تحديث لأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 49.53 جنيهًا للشراء و49.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.53 جنيهًا للشراء و49.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 49.60 جنيهًا للشراء و49.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 49.53 جنيهًا للشراء و49.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

تراجع سعر الدولار في بنك البركة إلى 49.53 جنيهًا للشراء و49.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 49.64 جنيهًا للشراء و49.74 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

انخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 49.54 جنيهًا للشراء و49.64 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 49.53 جنيهًا للشراء و49.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك QNB الأهلي 49.53 جنيهًا للشراء و49.63 جنيهًا للبيع.

توقعات حركة الدولار خلال الفترة المقبلة

يتوقع أن يواصل الدولار استقراره النسبي أو يشهد مزيدًا من التراجع في حالة استمرار زيادة التدفقات النقدية الأجنبية وانخفاض الطلب على العملة الأمريكية، وكما أن نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد يساهم في تحقيق استقرار أكبر لسعر الجنيه أمام الدولار.

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