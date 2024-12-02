سعر الدولار اليوم في مصر.. استقرار في تعاملات 2 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الدولار استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأثنين الموافق 2 ديسمبر 2024، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لتحديثات أسعار الصرف اليومية، ويأتي هذا الاستقرار في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ما يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، وينشر الموجز متابعة لأخر الاسعار في البنوك.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

فيما يلي أسعار الدولار في أهم البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية:

البنك الأهلي المصري

شراء: 49.53 جنيه

بيع: 49.63 جنيه



بنك مصر

شراء: 49.53 جنيه

بيع: 49.63 جنيه



بنك القاهرة

شراء: 49.53 جنيه

بيع: 49.63 جنيه



بنك الإسكندرية

شراء: 49.54 جنيه

بيع: 49.64 جنيه

سعر الدولار اليوم



البنك التجاري الدولي (CIB)

شراء: 49.53 جنيه

بيع: 49.63 جنيه



بنك فيصل الإسلامي

شراء: 49.53 جنيه

بيع: 49.63 جنيه



البنك المصري لتنمية الصادرات

شراء: 49.52 جنيه

بيع: 49.62 جنيه

سعر الدولار اليوم

الأداء العام للسوق

تعكس هذه الأسعار استقرارًا طفيفًا في سوق الصرف المصري، وهو ما يعزز من حالة التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.

أهمية متابعة أسعار الدولار

متابعة أسعار الدولار تشكل ضرورة قصوى لفئات مختلفة من المجتمع، أبرزها:

المستوردين والتجار: أسعار الدولار تؤثر بشكل مباشر على تكلفة البضائع المستوردة.

المستثمرين: تساعد التحديثات المستمرة على اتخاذ قرارات مالية واستثمارية دقيقة.

الأفراد: تؤثر تغيرات الدولار على أسعار العديد من السلع والخدمات، ما يجعل المواطنين أكثر حرصًا على متابعة التحركات اليومية.



الدولار بين الاستقرار والتقلب

رغم استقرار أسعار الدولار اليوم، يبقى السوق عرضة لتغيرات مستقبلية بفعل عوامل اقتصادية محلية ودولية، ومع استمرار متابعة التطورات، يتوقع الخبراء أن تشهد أسعار الصرف تغيرات طفيفة مرتبطة بحجم الطلب وسعر الفائدة.

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