سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية وفق آخر تحديث اليوم الجمعة

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك المصرية اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه السوق المحلي التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وتأثيراتها على العملة المحلية.

ترصد جريدة “الموجز” سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك, وجاء كالتالي:

أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.66 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع، ما يعكس استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة.

فيما يلي تفاصيل أسعار الصرف في أبرز البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 49.64 جنيه

سعر البيع: 49.54 جنيه

بنك مصر:

سعر الشراء: 49.63 جنيه

سعر البيع: 49.53 جنيه

بنك القاهرة:

سعر الشراء: 49.64 جنيه

سعر البيع: 49.54 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل أعلى سعر للشراء بقيمة 49.78 جنيه وأعلى سعر للبيع عند 49.69 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 49.64 جنيه

سعر البيع: 49.54 جنيه

بنك الإسكندرية وHSBC وبنك كريدي أجريكول والمصرف المتحد:

سجلت هذه البنوك سعر شراء موحد عند 49.65 جنيه وسعر بيع عند 49.55 جنيه.

أعلى وأقل أسعار الدولار

أعلى سعر للشراء: 49.78 جنيه في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك التنمية الصناعية والبنك الأهلي اليوناني.

أدنى سعر للبيع: 49.53 جنيه في البنك المركزي المصري وبنك مصر.

التوقعات المستقبلية

يترقب الخبراء قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرات التضخم، كما يتوقع أن تستمر حالة الاستقرار النسبي للدولار خلال الفترة القادمة مع استمرار تدفقات العملة الأجنبية من مصادر متعددة مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

ويبقى الأخضر محور اهتمام الأسواق، حيث تواصل مصر تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي في إطار سعيها للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

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