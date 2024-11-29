توقعات أسعار الدولار في مصر بعد تصريحات مدبولي.. ترقب لتحركات جديدة

تتصاعد التوقعات بشأن تحرك جديد في سعر صرف الدولار في مصر، خصوصا بعد انتهاء مراجعة صندوق النقد الدولي الأخيرة لأداء الاقتصاد المصري، والتي لم تُعلن نتائجها رسميًا حتى الآن، مع استمرار تعليق صرف الشريحة الجديدة البالغة 1.2 مليار دولار من قرض الصندوق، وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة مرتبطة بنقص العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم، ونرصد لكم عبر الموجز تفاصيل وتوقعات أسعار الدولار.

مراجعة صندوق النقد الدولي

رغم استكمال المراجعة الفنية الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إلا أن عدم الإعلان عن نتائجها بشكل رسمي، يعكس وجود بعض التحفظات من جانب الصندوق، وفقا لمصادر مطلعة، فإن الصندوق يركز على تنفيذ إصلاحات إضافية تتعلق تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى تخفيض الدين الخارجي وتعزيز مرونة السوق المالية، وخفض العجز في الموازنة العامة، أيضا انتعاشة الدولار أمام العملات المختلفة، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط على العملة المحلية.

تصريحات مدبولي بشأن الدولار

في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ خطتها الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من التدفقات الأجنبية، موضحا أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركات جديدة لضبط السوق، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب على الدولار، في ظل التحديات العالمية والمحلية.

توقعات تحرك الدولار في المرحلة المقبلة

مع استمرار الضغط على الاحتياطيات الأجنبية وتعليق صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد، تتوقع الأسواق المالية عدة سيناريوهات لتحرك سعر الدولار خلال الأسابيع المقبلة:

تحرير سعر الصرف جزئيًا: قد يتجه البنك المركزي إلى تخفيف القيود على سوق الصرف، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تدريجي لسعر الدولار الرسمي. استقرار مؤقت: قد تسعى الحكومة إلى تثبيت سعر الصرف على المدى القصير، لتجنب أي صدمة للأسواق، حيث يتم تأمين مصادر جديدة للعملة الصعبة. تحرير كامل: في حال ضغط الصندوق على الحكومة لتنفيذ إصلاحات أعمق، قد نشهد تحريرًا كاملًا لسعر الصرف، ما قد يؤدي إلى قفزة كبيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه، قبل استقراره لاحقًا.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الدولار

عدم صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار يزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، خصوصًا في ظل استمرار الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وتباطؤ تدفقات النقد الأجنبي من مصادر مثل السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، يزيد من الضغط على الجنيه المصري.

تأثير محتمل على الأسعار والتضخم

أي تحرك في سعر الدولار سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، نظرًا لاعتماد مصر الكبير على الواردات. ومن المتوقع أن يؤدي أي ارتفاع جديد في سعر الصرف إلى زيادة معدلات التضخم، مما سيثقل كاهل المواطنين، خاصة مع اقتراب موسم استيراد السلع الأساسية.

هل نشهد مصر تحركا وشيكا في سعر الصرف؟

مع انتهاء مراجعة صندوق النقد الدولي دون إعلان النتائج وصرف الشريحة الجديدة، ومع تصريحات مدبولي التي تشير إلى تحركات مرتقبة، تبقى الأسواق في حالة ترقب لأي خطوة من البنك المركزي بشأن سعر الصرف، ويبقى السؤال المطروح الآن: هل ستتجه مصر إلى تحرير جديد للجنيه، أم ستنجح الحكومة في تأمين مصادر بديلة للعملة الصعبة للحفاظ على استقرار السوق؟ الأيام المقبلة ستكشف الإجابة.

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