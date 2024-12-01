استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 ديسمبر 2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 1 ديسمبر 2024، حالة من الاستقرار بفعل الإجازة الأسبوعية للبنوك، وظل متوسط سعر الصرف في معظم البنوك المصرية مستقرًا عند 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع، وتنشر الموجز سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار اليوم 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع.

بنك مصر: جاء سعر الدولار عند 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنوك الخاصة على النحو التالي:

البنك التجاري الدولي (CIB): 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي: 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في باقي البنوك المصرية

بنك القاهرة: 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي الأول مصر (FAB): 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم



استقرار سعر الدولار في السوق المصرية

يأتي هذا الاستقرار في أسعار الدولار بسبب الإجازة الأسبوعية للبنوك المصرية، وهو ما ينعكس على حركة التداول في الأسواق، ويتوقع أن تشهد الأسعار تغيرات طفيفة مع بداية تعاملات الأسبوع يوم الأحد.

أهمية متابعة سعر الدولار يوميًا

يعتبر سعر الدولار من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تؤثر على مختلف القطاعات في مصر، بما في ذلك الواردات والصادرات وأسعار السلع والخدمات، لذلك ينصح بمتابعة التغيرات اليومية في سعر الدولار عبر المواقع الرسمية للبنوك والمصادر الموثوقة.

للمزيد من التفاصيل حول أسعار الدولار اليومية، يمكنك متابعة التحديثات عبر موقع الموجز

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