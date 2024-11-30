‎العملات الأجنبية.. اطلع على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30-11-2024

سعر الدولار.. استقر سعر الدولار اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه المصري عند آخر مستوى تراجع سجله في 10 بنوك مقارنة بيوم الخميس الماضي، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، ومع تزايد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الدولار، يقدم موقع الموجز فى التقرير التالي، آخر التحديثات حول تحركاته في السوق المصرفية.

‎سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 49.5278 جنيه للشراء و49.6661 جنيه للبيع.

سعر الدولار

‎سعر الدولار بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.69 جنيه للشراء، 49.78 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدولار اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 مقابل الريال السعودي نحو 3.76 ريال سعودي.

سعر الدولار مقابل اليورو

سجل سعر الدولار اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 مقابل اليورو نحو 0.95 يورو.

سعر الدولار

سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليورو اليوم السبت 30 نوفمبر في البنك المركزي المصري نحو 52.24 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك المركزي المصري نحو 62.71 جنيه للشراء و62.91 جنيه للبيع.

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 55.98 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

سجل سعر 100 ين ياباني اليوم في البنك المركزي المصري نحو 32.62 جنيه للشراء و32.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 13.18 جنيه للشراء و13.22 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 161.01 جنيه للشراء و161.56 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

سجل سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري نحو 6.83 جنيه للشراء و6.85 جنيه للبيع.

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