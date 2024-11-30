سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في 15 بنك

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية. يأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المتعاملين للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية التي قد تؤثر على حركة السوق خلال الأيام المقبلة.

ترصد جريدة “الموجز” سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 30 نوفمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك, وجاء كالتالي:

أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري سجل سعر شراء الدولار 49.66 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 49.53 جنيه. البنك الأهلي المصري حافظ على سعر الشراء عند 49.64 جنيه، وسعر البيع عند 49.54 جنيه. بنك مصر قدم الدولار للشراء بسعر 49.63 جنيه، وللبيع بسعر 49.53 جنيه. بنك القاهرة سجل سعر شراء 49.64 جنيه وسعر بيع 49.54 جنيه. مصرف أبوظبي الإسلامي قدم أعلى سعر للشراء عند 49.78 جنيه، وأعلى سعر للبيع عند 49.69 جنيه. البنك التجاري الدولي (CIB) سجل سعر الشراء 49.64 جنيه، وسعر البيع 49.54 جنيه. بنك الإسكندرية سجل سعر الشراء 49.65 جنيه وسعر البيع 49.55 جنيه. بنك HSBC قدم الدولار بسعر شراء 49.65 جنيه وبيع 49.55 جنيه. البنك الأهلي القطري (QNB) حافظ على سعر الشراء عند 49.64 جنيه، وسعر البيع عند 49.54 جنيه. بنك كريدي أجريكول سجل سعر شراء 49.65 جنيه وسعر بيع 49.55 جنيه. البنك المصري الخليجي سجل نفس أسعار الشراء والبيع عند 49.65 جنيه و49.55 جنيه. البنك العقاري المصري العربي سجل سعر شراء 49.76 جنيه وسعر بيع 49.66 جنيه. البنك الأهلي اليوناني قدم الدولار للشراء بسعر 49.78 جنيه، وللبيع بسعر 49.69 جنيه. بنك التنمية الصناعية سجل أيضًا أعلى سعر للشراء عند 49.78 جنيه وأعلى سعر للبيع عند 49.69 جنيه. البنك الأهلي الكويتي سجل سعر شراء 49.60 جنيه وسعر بيع 49.55 جنيه.

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