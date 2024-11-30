لن نكرر الأخطاء.. رئيس الوزراء في حديث المصارحة مع المصريين بشأن سعر صرف الدولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي فيما يتعلق بإدارة سعر الصرف، مشددًا على أهمية التزام الدولة بآليات السوق الحر لضمان استقرار النظام المالي والاقتصادي، وكشف التفاصيل عبر الموجز.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن سعر الصرف يخضع لآليات العرض والطلب، وهو ما يساهم في خلق بيئة اقتصادية مرنة تتماشى مع المتغيرات العالمية، موضحًا أن التحركات الأخيرة في سعر الدولار منذ مارس الماضي تراوحت بين 4% إلى 5%، مشيرًا إلى أن هذا التغير قد يستمر سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وفقًا للظروف الاقتصادية والسوقية، دون تدخل مباشر من الدولة.

التزام بسياسة نقدية مرنة

أكد مدبولي أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على نظام مصرفي مرن يتمتع بثقة محلية ودولية، وهو ما انعكس إيجابيًا في ردود الفعل الإيجابية من المستثمرين تجاه السياسات النقدية التي تتبناها الدولة، مضيفا أن هذه الثقة جاءت نتيجة للسياسة المرنة لسعر الصرف، والتي تعد إحدى ركائز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تحسن قطاع السياحة رغم التحديات

وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أشار رئيس الوزراء إلى أن السياحة المصرية تشهد نموًا ملحوظًا رغم حالة عدم الاستقرار الإقليمي. وأكد أن الحكومة تستهدف مضاعفة عائدات السياحة خلال الفترة القادمة من خلال تعزيز الاستثمارات السياحية وفتح أسواق جديدة لجذب المزيد من السائحين.

معالجة تراكمات الماضي

تطرق مدبولي إلى التحديات التي تواجه الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك تراكمات اقتصادية وخدمية تعود لسنوات مضت أثرت على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم. وأكد أن الحكومة تعمل بجدية لمعالجة هذه التراكمات لتحسين مستوى الخدمات الأساسية وضمان حياة كريمة للمواطنين.

رسالة طمأنة

اختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة للمصريين، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية الحالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار السوق ودعم المواطنين، مع الالتزام بالإصلاحات الهيكلية التي تضمن التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في مصر.

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