أسعار العملات.. سعر الدولار اليوم الأحد 1-12-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم الأحد 1-12-2024.. يبحث الكثير من الناس يوميًا عبر محركات البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه, والذي شهد استقرارًا نسبيًا في أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم

رصد جريدة “الموجز” سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 49.56 جنيه وللبيع 49.65 جنيه.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم

حقق سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي للشراء 49.55 جنيه وللبيع 49.65 جنيه.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في كريدي أجريكول اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول للشراء 49.55 جنيه وللبيع 49.65 جنيه.

سعر الدولار في بنك HSBC اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في بنك HSBC للشراء 49.55 جنيه وللبيع 49.65 جنيه.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي اليوم

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي للشراء 49.55 جنيه وللبيع 49.65 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي للشراء 49.55 جنيه وللبيع 49.65 جنيه.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم

حقق سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي للشراء 49.55 جنيه وللبيع 49.65 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد للشراء 49.55 جنيه وللبيع 49.65 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس للشراء 49.55 جنيه وللبيع 49.65 جنيه.

سعر الدولار في بنك SAIB اليوم

حقق سعر الدولار اليوم في بنك SAIB للشراء 49.55 جنيه وللبيع 49.65 جنيه.

سعر الدولار في بنك CIB اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في بنك CIB للشراء 49.54 جنيه وللبيع 49.64 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 49.54 جنيه وللبيع 49.64 جنيه.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي للشراء 49.54 جنيه وللبيع 49.64 جنيه.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي اليوم

حقق سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي للشراء 49.54 جنيه وللبيع 49.64 جنيه.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني للشراء 49.54 جنيه وللبيع 49.64 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 49.54 جنيه وللبيع 49.64 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر للشراء 49.54 جنيه وللبيع 49.64 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 49.53 جنيه وللبيع 49.67 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية

بلغ سعر اليورو 52.44 جنيه.

حقق سعر الجنيه الإسترليني 63.14 جنيه.

سجل سعر اليوان الصيني 6.85 جنيه.

بلغ سعر الفرنك السويسري 56.28 جنيه.

وصل سعر الكرونة السويدية إلى 4.55 جنيه.

سجل سعر النرويج كرونة 4.48 جنيه.

أسعار العملات العربية

بلغ سعر الدينار الكويتي 161.25 جنيه.

استقر سعر الريال السعودي عند 13.19 جنيه.

حقق سعر الدينار البحريني 131.88 جنيه.

بلغ سعر الريال القطري 13.63 جنيه.

وصل سعر الريال العماني إلى 128.80 جنيه.

سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.50 جنيه.

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سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية