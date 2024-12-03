استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية

شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، مع تسجيل زيادات طفيفة في بعض البنوك مقارنةً بالجلسة السابقة، وفيما تقدم الموجز يلي تفاصيل أسعار الصرف في البنوك المصرية:

أسعار الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 12 قرشًا للشراء والبيع مقارنة بأسعار أمس.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 49.66 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا على سعر الشراء والبيع.

أسعار الدولار بالبنك التجاري الدولي (CIB)

حقق البنك التجاري الدولي سعر 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع، بارتفاع 14 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

في بنك البركة، استقر الدولار عند 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

أسعار الدولار في بنك قناة السويس

سجل بنك قناة السويس أعلى زيادة اليوم بواقع 18 قرشًا، ليبلغ سعر الدولار 49.73 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.66 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 12 قرشًا.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية

سجل بنك الإسكندرية سعر 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا على الشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

استقر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 49.66 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 12 قرشًا.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ سعر الدولار 49.74 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا.

أسباب استقرار الدولار مقابل الجنيه

يأتي استقرار سعر الدولار وسط توقعات بتحسن تدفقات النقد الأجنبي، بجانب سياسات البنك المركزي التي تهدف إلى تعزيز استقرار العملة المحلية، وكما تلعب عوامل مثل العائدات من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج دورًا بارزًا في دعم الاحتياطي النقدي.

توقعات الأسواق

تترقب الأسواق إعلان بيانات التضخم والقرارات المرتقبة من البنك المركزي، والتي قد تؤثر على حركة أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة.

بهذا الاستقرار النسبي، يظل الدولار عند مستويات تنافسية تدعم الاستيراد وتحركات الأسواق المالية.

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