سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في البنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء، استقرارًا كبير على صعيد التعاملات الأخيرة في البنوك والبورصة.

وسجل سعر الريال السعودي، اليوم في البنك المركزي المصري، نحو13.21 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.25 جنيه، كما بلغ سعر الريال السعودى اليوم في البنك الأهلي المصري سعر شراء الريال السعودي بقيمة 13.17 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 13.23 جنيه.

سعر لريال السعودي اليوم في البنوك

وفيما يلي سيعرض “ الموجز ”، آخر التطورات الطارئة على أسعار الريال السعودى في البنوك والسوق السوداء .

ما هو الريال السعودي مقابل الجتيه المصري ؟

ويعد الريال السعودي، من أهم وأبرز العملات العربية في الوطن العربي والعالم، وذلك نظرًا لأهميتها وبسبب زيادة معدلات السفر إلى المملكة العربية السعودية من جميع مختلف العالم لقضاء مناسك الحج والعمرة بشكل دائم ومستمر، لذلك يرغبون بمتابعة أخر التطورات التي طرأت على أسعار الريال السعودي كل يوم.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري، ليسجل سعر شراء الريال السعودي عند 13.21 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء الريال السعودي بقيمة 13.17 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 13.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر سعر شراء الريال السعودي عند 13.17 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.23 جنيه، مساويًا للبنك الأهلي.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

كما وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، ليسجل سعر شراء الريال السعودي عند 13.18 جنيه، وسعر البيع عند 13.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 13.19 جنيه، بينما جاء سعر البيع عند 13.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي التجاري

سجل سعر شراء الريال السعودي في مصرف أبوظبي التجاري عند 12.91 جنيه، بينما سجل سعر البيع الأعلى بقيمة 13.26 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة سعر شراء الريال السعودي بـ 13.14 جنيه، وسعر البيع بـ 13.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بلغ سعر شراء الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.16 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.25 جنيه.

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