سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

يعد الريال السعودي من أقوى العملات العربية بفضل الدعم الاقتصادي القوي الذي يتمتع به في السوق السعودي والأسواق العالمية، مما يجعله محط اهتمام المستثمرين الذين يحرصون يوميا على متابعة تحديثات أسعاره، وقد شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات في البنوك المصرية، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، وتعرض الموجز سعر الريال السعودي داخل البنوك المصرية في التقرير التالي

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

تشهد أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تباينا بين البنوك المصرية، ويعتبر الريال السعودي من العملات المهمة في السوق المصري، خاصة في ظل حركة السفر المتزايدة إلى المملكة العربية السعودية. نستعرض فيما يلي أسعار الريال السعودي اليوم في أبرز البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

حدد البنك المركزي المصري سعر شراء الريال السعودي عند 13.21 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء الريال السعودي بقيمة 13.17 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 13.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

قدم بنك مصر سعر شراء الريال السعودي عند 13.17 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.23 جنيه، مساويًا للبنك الأهلي.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

حدد بنك الإسكندرية سعر شراء الريال السعودي عند 13.18 جنيه، وسعر البيع عند 13.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 13.19 جنيه، بينما جاء سعر البيع عند 13.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي التجاري

كان سعر شراء الريال السعودي في مصرف أبوظبي التجاري هو الأقل عند 12.91 جنيه، بينما سجل سعر البيع الأعلى بقيمة 13.26 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

حدد بنك البركة سعر شراء الريال السعودي بـ 13.14 جنيه، وسعر البيع بـ 13.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بلغ سعر شراء الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.16 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.25 جنيه.

واخيرا تعكس الأسعار اختلافات طفيفة بين البنوك وفقًا لسياسة كل بنك وآليات العرض والطلب، وينصح دائمًا بمتابعة التحديثات اليومية للحصول على أحدث الأسعار، خاصة لمن يقومون بعمليات تحويل العملات أو التخطيط للسفر.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 0.2663 دولار، وهو السعر الثابت تقريبًا بسبب ارتباط الريال بالدولار عبر سياسة الربط الثابت المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

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