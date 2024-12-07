سعر الدولار مقابل الجنيه مقابل الجنيه اليوم 7 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري اليوم السبت، 7 ديسمبر 2024، في مختلف البنوك العاملة في السوق المحلية، مع فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه مقابل الجنيه اليوم

تنشر جريدة “الموجز” تحديث سعر الدولار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 50.07 جنيه.

سعر البيع: 49.935 جنيه.

البنوك الكبرى:

البنك الأهلي المصري: شراء: 50.03 جنيه. بيع: 49.93 جنيه.

بنك مصر: شراء: 50.03 جنيه. بيع: 49.93 جنيه.

بنك القاهرة: شراء: 50.04 جنيه. بيع: 49.94 جنيه.



البنوك الخاصة:

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء: 50.06 جنيه. بيع: 49.97 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء: 50.06 جنيه. بيع: 49.96 جنيه.

HSBC: شراء: 49.9 جنيه. بيع: 49.8 جنيه.

بنك الإسكندرية: شراء: 50.05 جنيه. بيع: 49.95 جنيه.

البنك الأهلي القطري (QNB): شراء: 50.03 جنيه. بيع: 49.93 جنيه.



بنوك أخرى:

كريدي أجريكول: شراء: 50.05 جنيه. بيع: 49.95 جنيه.

بنك البركة: شراء: 50.03 جنيه. بيع: 49.93 جنيه.

المصرف المتحد: شراء: 50.03 جنيه. بيع: 49.93 جنيه.

بنك الكويت الوطني (NBK): شراء: 50.03 جنيه. بيع: 49.93 جنيه.

المصرف العربي الدولي: شراء: 50.04 جنيه. بيع: 49.94 جنيه.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): شراء: 50.05 جنيه. بيع: 49.95 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي: شراء: 50.06 جنيه. بيع: 49.96 جنيه.

بنك الاستثمار العربي: شراء: 49.96 جنيه. بيع: 49.86 جنيه.

بنك قناة السويس: شراء: 50.06 جنيه. بيع: 49.96 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي: شراء: 50.002 جنيه. بيع: 49.96 جنيه.

البنك الأهلي اليوناني: شراء: 50.06 جنيه. بيع: 49.97 جنيه.



بنك التنمية الصناعية:

سعر الشراء: 50.06 جنيه.

سعر البيع: 49.97 جنيه.

سعر الدولار اليوم

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