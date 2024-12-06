تحديث سعر الدولار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024, بعد آخر ارتفاع سجله في تعاملات أمس الخميس، مسجلًا في البنك المركزي المصري 49.9352 جنيهًا للشراء و50.0697 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

تنشر جريدة “الموجز” تحديث سعر الدولار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

حقق سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.9352 ج.م للشراء و50.0697 ج.م للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.97 ج.م للشراء و50.06 ج.م للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم

أظهر سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.96 ج.م للشراء و50.06 ج.م للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك CIB اليوم

حقق سعر الدولار في بنك CIB 49.96 ج.م للشراء و50.06 ج.م للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي اليوم

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.96 ج.م للشراء و50.06 ج.م للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي اليوم

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 49.96 ج.م للشراء و50.0024 ج.م للبيع.

سعر الدولار في بنك SAIB اليوم

أظهر سعر الدولار في بنك SAIB 49.95 ج.م للشراء و50.05 ج.م للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول اليوم

حقق سعر الدولار في كريدي أجريكول 49.95 ج.م للشراء و50.05 ج.م للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.95 ج.م للشراء و50.05 ج.م للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم

بلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 49.95 ج.م للشراء و50.05 ج.م للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB اليوم

أظهر سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB 49.94 ج.م للشراء و50.04 ج.م للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB اليوم

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 49.93 ج.م للشراء و50.03 ج.م للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.93 ج.م للشراء و50.03 ج.م للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK اليوم

أظهر سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK 49.93 ج.م للشراء و50.03 ج.م للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

حقق سعر الدولار في بنك مصر 49.93 ج.م للشراء و50.03 ج.م للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 49.93 ج.م للشراء و50.03 ج.م للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 49.93 ج.م للشراء و50.03 ج.م للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB اليوم

أظهر سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB 49.86 ج.م للشراء و49.96 ج.م للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC اليوم

حقق سعر الدولار في بنك HSBC 49.80 ج.م للشراء و49.90 ج.م للبيع.

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