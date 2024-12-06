siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

بعد كسر حاجز الـ 50 جنيهًا..سعر الدولار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الجمعة

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، استقرارًا نسبيًا في أغلب البنوك العاملة في السوق المصري، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 49.90 و50.07 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 49.80 و49.97 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

رصدت جريدة “الموجز” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 6  ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 50.07 جنيه
سعر البيع: 49.935 جنيه

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 50.03 جنيه
سعر البيع: 49.93 جنيه

بنك مصر

سعر الشراء: 50.03 جنيه
سعر البيع: 49.93 جنيه

بنك القاهرة

سعر الشراء: 50.04 جنيه
سعر البيع: 49.94 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 50.06 جنيه
سعر البيع: 49.97 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 50.06 جنيه
سعر البيع: 49.96 جنيه

HSBC

سعر الشراء: 49.90 جنيه
سعر البيع: 49.80 جنيه

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 50.05 جنيه
سعر البيع: 49.95 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB)

سعر الشراء: 50.03 جنيه
سعر البيع: 49.93 جنيه

كريدي أجريكول

سعر الشراء: 50.05 جنيه
سعر البيع: 49.95 جنيه

بنك البركة

سعر الشراء: 50.03 جنيه
سعر البيع: 49.93 جنيه

البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 50.03 جنيه
سعر البيع: 49.93 جنيه

المصرف المتحد

سعر الشراء: 50.03 جنيه
سعر البيع: 49.93 جنيه

لا يفوتك

حقيقة ارتفاع أسعار البنزين بعد زيادة سعر الدولار .. تفاصيل

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-12-2024 في البنوك

بنك الكويت الوطني (NBK)

سعر الشراء: 50.03 جنيه
سعر البيع: 49.93 جنيه

المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 50.04 جنيه
سعر البيع: 49.94 جنيه

بنك الشركة المصرفية (SAIB)

سعر الشراء: 50.05 جنيه
سعر البيع: 49.95 جنيه

البنك العقاري المصري العربي

سعر الشراء: 50.06 جنيه
سعر البيع: 49.96 جنيه

بنك الاستثمار العربي

سعر الشراء: 49.96 جنيه
سعر البيع: 49.86 جنيه

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 50.06 جنيه
سعر البيع: 49.96 جنيه

البنك الأهلي الكويتي

سعر الشراء: 50.002 جنيه
سعر البيع: 49.96 جنيه

البنك الأهلي اليوناني

سعر الشراء: 50.06 جنيه
سعر البيع: 49.97 جنيه

بنك التنمية الصناعية

سعر الشراء: 50.06 جنيه
سعر البيع: 49.97 جنيه

اقرأ أيضًا: سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-12-2024 في البنوك

أسعار العملات.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في مصر

لا يفوتك

ارتفاع قوي لـ أسعار سبائك الذهب عيار 24 في مصر اليوم الخميس

بعد الدولار.. ارتفاع جديد يضرب سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بالتعاملات المسائية

أسعار شرائح الاتصالات الإلكترونية eSIM للعملاء في الفروع
تم نسخ الرابط