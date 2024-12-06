هدوء تام.. سعر الدولار اليوم الجمعة 6-12-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار اليوم الجمعة استقرارًا ملحوظًا مع بداية التعاملات في البنوك المصرية وشركات الصرافة، محافظًا على مستوياته الأخيرة وسط هدوء نسبي في حركة التداول.

ويأتي ثبات سعر الدولار اليوم في إطار متابعة دقيقة من السوق المحلية للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع استمرار تأثير سياسات البنوك المركزية الكبرى وتوجهاتها بشأن أسعار الفائدة.

سعر الدولار اليوم

الموجز يعرض آخر تحديث طرأ على سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 6-12-2024، في البنوك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك والمصارف الرسمية.

استقرار سعر الدولار اليوم ينعكس إيجابيًا على السوق المصري، حيث يُعد العملة الأكثر تداولًا وتأثيرًا في تحديد أسعار العديد من السلع والخدمات، كما يُعتبر مؤشرًا هامًا لحالة التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، خاصة في ظل التحويلات المالية والاستيراد والتصدير.

وفي يوم الجمعة، الذي يتسم عادة بانخفاض النشاط الاقتصادي العالمي، تظل حركة الدولار هادئة في السوق المحلي، مما يمنح المتعاملين فرصة للتخطيط المالي بثقة، وتُظهر مؤشرات الأسواق أن استقرار الدولار الحالي يرتبط بجهود البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار سعر الصرف ودعم الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

وإليكم آخر مستجدات سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك وباقي المصارف الأخرى والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ الدولار في البنك الأهلي المصري 49.93 للشراء و 50.03 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 49.93 للشراء و 50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 49.96 جنيه للشراء و 50.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 49.97 جنيه للشراء، و 50.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفى بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 49.96 جنيه للشراء، و 50.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 49.95 جنيه للشراء، و 50.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.95 جنيه للشراء، و 50.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وبلغ سعر الدولار فى بنك HSBC نحو 49.95 جنيه للشراء و 50.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي 49.95 للشراء و 50.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك العربى الافريقى الدولى 49.96 جنيه للشراء، و 50.06 جنيه للبيع.

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