سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء، 4 ديسمبر 2024، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن المواقع الرسمية للبنوك المصرية، ويأتي ذلك وسط اهتمام كبير من المواطنين بمتابعة أسعار العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، نظراً لتأثيرها المباشر على الاقتصاد والأسواق.

وترصد الموجز فيما يلي سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري استقرار سعر الدولار اليوم عند 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع، مما يعكس ثباتًا في حركة السوق مقارنة بالأيام الماضية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية، 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

أفاد بنك مصر باستقرار سعر صرف الدولار اليوم عند 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع، مما يجعله متساويًا مع أسعار البنك الأهلي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، أحد أبرز البنوك الخاصة في مصر، 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للبيع بين البنوك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

جاءت أسعار الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية عند 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع، مسجلاً نفس المعدلات التي أعلنها البنك التجاري الدولي.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار

يأتي استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في ظل توقعات بزيادة الطلب على العملة الأجنبية مع اقتراب نهاية العام وموسم الأعياد، وكما تلعب التحركات الاقتصادية العالمية دورًا هامًا في تحديد الأسعار، بجانب السياسات النقدية المحلية التي تهدف إلى استقرار السوق.

متابعة مستمرة لأسعار الدولار

لمعرفة التحديثات اللحظية لأسعار الدولار في البنوك المصرية، يمكنكم زيارة المواقع الرسمية للبنوك أو متابعة النشرات الاقتصادية، ويساهم الاستقرار النسبي لسعر الدولار في تهدئة الأسواق وتقليل الضغط على المستوردين.

بهذا التقرير، نوفر لكم أحدث المعلومات حول سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، مع متابعة مستمرة لأي تغييرات مستقبلية.

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