قفزة جديدة للدولار بنهاية التعاملات.. هل نشهد تحرير كامل لسعر الصرف؟

شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الإثنين، حيث تخطى حاجز 49.75 جنيه في عدد من البنوك والسوق السوداء، مما أثار تساؤلات حول احتمالية اتجاه الدولة لتحرير كامل لسعر الصرف في الفترة المقبلة، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

السوق السوداء سجل الدولار 49.75 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 49.78 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجلا نفس السعر عند 49.75 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

بنك القاهرة سجل 49.76 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل الدولار 49.77 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

أما في بنك HSBC وبنك قناة السويس، فوصل السعر إلى 49.78 جنيه للشراء و49.68 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني وبنك التنمية الصناعية سجلا أعلى الأسعار بـ 49.83 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.

هل نحن أمام تحرير جديد لسعر الصرف؟

من ناحيته، علق الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، على التطورات الأخيرة، موضحًا أن البنك المركزي المصري هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن السياسة النقدية في البلاد، وأن التدخل في هذا الملف يجب أن يقتصر على الجهات المختصة لضمان السيادة النقدية.

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف لا يعني تثبيته عند مستوى معين، بل يتمثل في قدرة الدولة على التحكم في إصدار العملة وسحبها من الأسواق دون التأثير السلبي على القوة الشرائية للمواطنين.

تصريحات رئيس الوزراء بشأن سعر الدولار

وكان قد علق رئيس الوزراء على التقلبات الأخيرة في سعر الصرف، مشيرًا إلى إمكانية حدوث ارتفاع أو انخفاض بنسبة 5% خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن صندوق النقد الدولي لا يمانع في تطبيق نظام ربط مرن للعملة، لكن لم يصدر أي توصية بتحرير أو تعويم كامل للجنيه المصري.

ما المتوقع خلال الفترة المقبلة؟

استمرار التذبذب في سعر الصرف بفعل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

مراقبة دورية من البنك المركزي لضمان استقرار السوق ومنع حدوث صدمات اقتصادية للمواطنين.

احتمالية تدخلات جديدة لدعم الاحتياطي النقدي وتقليل الضغط على العملة المحلية.

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