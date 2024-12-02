سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 والزيادة الأخيرة

تصدر الحديث عن سعر البنزين اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، اهتمامات المصريين خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الزيادة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية في أكتوبر الماضي، وتأتي أهمية هذه المشتقات البترولية من دورها المحوري في الحياة اليومية وتأثيرها المباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

ويستعرض الموجز في هذا التقرير أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 بعد قرار لجنة التسعير الأخير.

بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.

السولار والكيروسين: 13.30 جنيهًا للتر.

غاز السيارات: 7 جنيهات للتر.

المازوت الصناعي: 9500 جنيه للطن.

الأسعار السابقة للبنزين والسولار

قبل الزيادة، كانت الأسعار كالتالي:

بنزين 95: 15 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 13.75 جنيهًا للتر.

بنزين 80: 11.5 جنيهًا للتر.

السولار والكيروسين: 11.5 جنيهًا للتر.

أسعار أسطوانات الغاز بعد الزيادة

أسطوانة الغاز المنزلي: ارتفعت إلى 150 جنيهًا بدلاً من 100 جنيه، بزيادة 50%.

أسطوانة الغاز التجاري: وصلت إلى 200 جنيه بدلًا من 150 جنيه.

أسعار البنزين اليوم

أهمية البنزين والسولار للاقتصاد المصري

يُعتبر البنزين والسولار من المشتقات البترولية الحيوية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي، إذ تتجاوز أهميتهما توفير الطاقة لوسائل النقل لتشمل قطاعات عديدة:

في القطاع الصناعي: تعتمد العديد من الصناعات الثقيلة، مثل الزراعة وتصنيع المواد الأساسية، على الوقود لتشغيل الآلات، مما يعزز الإنتاجية ويلبي احتياجات السوق المحلي.

في القطاع الخدمي: يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف النقل والمواصلات، ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، ويؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين.

في قطاع الطاقة: يشكل السولار وقودًا أساسيًا لمحطات توليد الكهرباء، خصوصًا في المناطق النائية التي تعتمد على هذه المحطات لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية.

تأثير الزيادة على الحياة اليومية

مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود، من المتوقع أن تزداد تكلفة المعيشة نتيجة ارتفاع أسعار النقل والخدمات، مما يستدعي مزيدًا من الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان استقرار السوق.

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