أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود

تصدر الحديث عن أسعار البنزين كل محركات البحث في مصر، وذلك مع الزيادة الأخيرة التي طبقتها وزارة البترول والثروة المعدنية في شهر أكتوبر الماضي، نظرًا لأهمية المشتقات البترولية وتداخلها في مختلف مجالات الحياة اليومية، خاصة المجالات الإقتصادية والخدمية المتكاملة.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 بعد قرار "التسعير".

زيادة أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين بعد الزيادة الأخيرة

أصبح سعر بنزين 95 : 17 جنيهًا للتر.

وسجل سعر بنزين 92 : 15.25 جنيهًا للتر.

وبلغ أيضاً سعر. بنزين 80 : 13.75 جنيهًا للتر.

بالإضافة إلي سعر السولار والكيروسين : 13.30 جنيهًا للتر.

ووصل سعر غاز السيارات : 7 جنيهات للتر.

وسعر المازوت الصناعي : 9500 جنيه للطن.

الأسعار القديمة للبنزين

بنزين 95 : كان يُباع بسعر 15 جنيهًا للتر.

وبنزين 92 : كان يُسجل سعره 13.75 جنيه للتر.

وبنزين 80 : كان يُبلغ سعره 11.5 جنيه للتر.

والسولار والكيروسين : كان يصل سعره إلي 11.5 جنيه للتر.

أسعار أسطوانات الغاز والغاز الطبيعي بعد الزيادة الأخيرة

سجل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 150 جنيهًا وهذا بدلًا من 100 جنيه، بزيادة قدرها 50%.

وبلغ سعر أسطوانة الغاز التجاري: 200 جنيه بدلًا من 150 جنيه.

أهمية البنزين والسولار الكبيرة للبلد

ويعتبر البنزين والسولار من المشتقات البترولية الحيوية التي تساعد على النمو الإقتصادي، إذ لا تقتصر أهميتهما على توفير الطاقة لوسائل النقل فقط، بل تمتد أيضاً لتشمل الكثير من القطاعات الصناعية والخدمية.

وفي الصناعة: يعتمد الكثير من القطاعات مثل تصنيع المواد الثقيلة والزراعة على الوقود بهدف تشغيل الآلات والآليات، مما يقوي من الإنتاجية ويعمل على تلبية احتياجات السوق.

وفي القطاعات الخدمية، فإن ارتفاع أسعار الوقود ينتج عنه زيادة تكاليف النقل والمواصلات، مما يرفع من أسعار السلع والخدمات ويؤثر على حياة المواطنين.

ويعد محركًا أساسيًا لقطاع الطاقة: خاصة في المناطق التي تعتمد على محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالسولار.

أسعار البنزين اليوم

اقرأ أيضاً:

بعد ارتفاع أسعار البنزين.. «صندوق النقد» يستجيب لدعوة الرئيس السيسي

حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات 2024 بعد ارتفاع أسعار البنزين