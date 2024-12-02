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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 2 نوفمبر 2024 مع التعاملات المسائية

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر

تستمر أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 2 نوفمبر 2024 في التذبذب، حيث سجلت الأسعار اليوم في بداية التعاملات المسائية انخفاضًا بنحو 6 جنيهات على مختلف الأعيرة. 

ينشر “الموجز” تحديث سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “جولد بيليون”.

 

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أسعار الذهب اليوم في مصر 

جرام عيار 24:

  • سعر الشراء: 4200 جنيه
  • سعر البيع: 4187 جنيه

جرام عيار 22:

  • سعر الشراء: 3850 جنيه
  • سعر البيع: 3839 جنيه

جرام عيار 21:

  • سعر الشراء: 3675 جنيه
  • سعر البيع: 3665 جنيه

جرام عيار 18:

  • سعر الشراء: 3150 جنيه
  • سعر البيع: 3141 جنيه

جرام عيار 14:

  • سعر الشراء: 2450 جنيه
  • سعر البيع: 2450 جنيه

الدولار الأمريكي:

  • سعر الشراء: 49.78 جنيه
  • سعر البيع: 49.28 جنيه
سعر الذهب اليوم

الأونصة:

  • سعر الشراء: 2642 جنيه
  • سعر البيع: 2641.5 جنيه

الجنيه الذهب:

  • سعر الشراء: 29400 جنيه
  • سعر البيع: 29390 جنيه
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سعر الأوقية الذهبية اليوم

سجلت الأوقية الذهبية اليوم بيعًا بمقدار 2635.17 دولار، بينما كان سعر الشراء 2634.9 دولار، بتراجع قدره 0.25 دولار.

توقعات أسعار الذهب مع أسعار الفائدة 

وأشار المحلل الاستراتيجي في "آي جي"، ييب جون رونغ، إلى أن تراجع أسعار الذهب في الفترة الأخيرة يعود بشكل رئيسي إلى عمليات جني الأرباح، خاصة مع تراجع المخاطر الجيوسياسية، موضحًا أن قوة الدولار الأمريكي ساهمت في رفع تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظرة هذا الأسبوع، التي ستؤثر في التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، ويتوقع أن يتم تخفيض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر بنسبة 67.1% وفقًا لأداة رصد السوق.

وفي حال تم الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، فمن المحتمل أن تتعرض أسعار الذهب لضغوط إضافية، حيث أن زيادة الفائدة تقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن بسبب عدم تحقيقه لعوائد.

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