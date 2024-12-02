المعدن الأصفر بكام.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن.. يُعد من المعادن الثمينة التي تحتل مكانة خاصة في الأسواق المصرية، حيث يُنظر إليه ليس فقط كوسيلة للزينة، بل أيضًا كاستثمار آمن وحماية من تقلبات الأسواق.

ويُعتبر سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن من أكثر أعيرة الذهب تداولًا في مصر، لما يتميز به من سعر مناسب مقارنة بعياري 21 و24، مع احتفاظه بجودة عالية ولمسة جمالية راقية.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

وبناءً على ذلك فإن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن يعد الخيار المفضل للعديد من المشترين الراغبين في شراء مجوهرات جميلة ومتينة للاستخدام اليومي، كما أن البعض يفضل الاستثمار في عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يتيح فرصة شراء كميات أكبر.

ومع بداية صباح اليوم الإثنين الموافق 2-12-2024، وقبل عودة العمل بالبنوك والمؤسسات الحكومية بالثامنة صباحًا، شهد سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن استقرارًا إذ يعد الموضوعات الاقتصادية الهامة الذي يهم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب سواء لأغراض استثمارية أو للاقتناء الشخصي.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

ويمكن متابعة سعر الذهب في مصر بالمصنعية يمكن بشكل لحظي، حيث تتراوح المصنعية عادة بين 30 و60 جنيهًا مصريًا للجرام، وتختلف من محل لآخر حسب التصميم والجودة.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

سعر الذهب اليوم بالدولار

يُتابع المهتمون بالذهب يوميًا سعر الذهب اليوم بالدولار بمختلف الأعيرة ، خاصة عيار 18، الذي يستخدم بكثرة في تصنيع الحُلي والمجوهرات، وهو خيار شائع بين فئات عديدة من المجتمع، ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل، منها أسعار الذهب العالمية، وسعر الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.

وفي هذا الصدد، الموجز ينقل لنا عبر النقاط التالية آخر تطورات سعر الذهب اليوم مع بداية تعاملات الإثنين الموافق 2-12-2024، حيث سجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن، نحو 3685 جنيهًا للبيع ونحو 3670 جنيهًا للشراء بحسب منصة «اي صاغة».

سعر الذهب اليوم ببداية التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4211.5 جنيه للبيع ونحو 4194.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 3860.5 جنيه للبيع ونحو 3844.75 جنيهًا للشراء .

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 3685 جنيهًا للبيع ونحو 3670 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن في الأسواق نحو 3158.5 جنيه للبيع ونحو 3145.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2456.75 جنيه للبيع ونحو 2446.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 29480 جنيهًا للبيع ونحو 29360 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 2650.3 دولار للبيع ونحو 2650.03 دولار للشراء.

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