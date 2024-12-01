أسعار الذهب والسبائك.. ننشر سعر الذهب اليوم الأحد 1-12-2024 في مصر

سعر الذهب والسبائك.. شهد سعر الذهب في الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، وسجلت جميع الأعيرة زيادة طفيفة في قيم البيع والشراء تراوحت بين 4.25 و11.5 جنيه لكل جرام.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”, إليك الأسعار:

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 4217.25 جنيه للبيع و4200 جنيه للشراء، وارتفع بقيمة 11.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 3865.75 جنيه للبيع و3850 جنيه للشراء، وارتفع بمقدار 10.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

حقق سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، 3690 جنيه للبيع و3675 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 3162.75 جنيه للبيع و3150 جنيه للشراء، بعد زيادة بقيمة 8.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 2460 جنيه للبيع و2450 جنيه للشراء، وارتفع بمقدار 6.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 2108.5 جنيه للبيع و2100 جنيه للشراء، وارتفع بقيمة 5.75 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 1581.5 جنيه للبيع و1575 جنيه للشراء، وحقق زيادة قدرها 4.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، إلى 29,520 جنيه للبيع و29,400 جنيه للشراء، بزيادة بلغت 80 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

حقق سعر الذهب عالميًا ارتفاعًا طفيفًا، وبلغ سعر الأوقية 2650.3 دولار للبيع و2650.03 دولار للشراء، بزيادة قدرها دولار واحد.

أسعار السبائك الذهبية

بلغ سعر الذهب في السبيكة 1 جرام عيار 24: 4294.29 جنيه.

سجل سعر الذهب في السبيكة 10 جرام عيار 24: 42,882.86 جنيه.

حقق سعر الذهب في السبيكة 15.55 جرام عيار 24: 66,683.14 جنيه.

بلغ سعر الذهب في السبيكة 20 جرام عيار 24: 85,765.71 جنيه.

وصل سعر الذهب في السبيكة 25 جرام عيار 24: 107,207.14 جنيه.

سجل سعر الذهب في السبيكة 100 جرام عيار 24: 428,828.57 جنيه.

بلغ سعر الذهب في السبيكة 1 كيلو جرام عيار 24: 4,258,285.71 جنيه.

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