أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024.. عيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية مقارنة بتعاملات أمس حيث ارتفع الجرام نحو 17 جنيهًا، حيث حافظت أسعار الذهب على مستوياتها المتوسطة في مختلف الأعيرة، تزامنًا مع استقرار سعر الأوقية عالميًا، ونرصد إليكم أبرز تفاصيل أسعار الذهب في السوق المصري عبر موقع الموجز:

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

جرام الذهب عيار 24:

سعر الشراء: 4217 جنيه

سعر البيع: 4204 جنيه

جرام الذهب عيار 22:

سعر الشراء: 3866 جنيه

سعر البيع: 3855 جنيه

جرام الذهب عيار 21:

سعر الشراء: 3690 جنيه

سعر البيع: 3680 جنيه

جرام الذهب عيار 18:

سعر الشراء: 3163 جنيه

سعر البيع: 3154 جنيه

جرام الذهب عيار 14:

سعر الشراء: 2460 جنيه

سعر البيع: 2452 جنيه

سعر الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 49.65 جنيه

سعر البيع: 49.15 جنيه

سعر الأونصة الذهبية:

سعر الشراء: 2,650 دولار

سعر البيع: 2,649.5 دولار

الجنيه الذهب:

سعر الشراء: 29,536 جنيه

سعر البيع: 29,526 جنيه

تظهر الأسعار اليوم استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة، حيث حافظ الذهب على استقراره رغم التقلبات العالمية في أسواق العملات والمعادن الثمينة، ويلاحظ أن سعر الجنيه الذهب شهد استقرارًا عند مستوى 29,536 جنيه للشراء و29,526 جنيه للبيع.

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب في مصر ما سيطرأ على الأسعار خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات سعر الدولار. ومع تزايد الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن، من المتوقع أن يستمر الذهب في الحفاظ على قيمته في السوق المصرية.

وتستمر الأسواق في مراقبة تحركات الأسعار العالمية للذهب، لا سيما مع تأثيرات أسعار الأونصة التي قد تؤثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية.



الذهب اليوم بالدولار

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سجلت أسعار السبائك 1000 جرام 4.265.000 جنيه

سجلت أسعار السبائك الذهبية 500 جرام قيمة 2.129.000 جنيه

سعر سبيكة 250 جراما، اليوم سجل قيمة 1.064.875 جنيه.

سجل سبيكة 100 جرام قيمة 427.700 جنيه.

سجل سعر سبيكة 50 جراما قيمة 213.900 جنيه.

سجل سعر الأونصة قيمة 133.110 جنيه.

سجلت السبيكة الذهب نصف أونصة قيمة 66.600 جنيه

سجل سعر السبيكة الذهبية 20 جراما نحو 85.640 جنيه

سعر سبيكة 10 جرامات سجل 42.840 جنيه.

اقرأ أيضًا:

ميزان الذهب.. تحديث لحظي لـ أسعار المعدن الأصفر وعيار 18 مفاجأة

تدخل منعطف خطر.. أسعار الذهب في مصر اليوم وفقًا لآخر تحديث