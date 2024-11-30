تغيرات مفاجئة.. سعر الذهب اليوم بالدولار السبت 30 نوفمبر 2024

شهد سعر الذهب اليوم بالدولار السبت 30 نوفمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق العالمية والمحلية، حيث حافظ سعر الأوقية على استقراره، مما ساهم في ثبات الأسعار عبر مختلف الأعيرة في أسواق الصاغة.

ونكشف لكم عبر الموجز سعر الذهب اليوم بالدولار السبت 30 نوفمبر 2024، خاصة مع استمرار الطلب المرتفع على المعدن النفيس وسط ترقب الأسواق لتحركات أسعار الصرف وتغيرات السوق العالمي.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سعر الذهب عيار 24: وصل إلى 84.630 دولار للبيع، و84.398 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 22: بلغ 77.578 دولار للبيع، و77.366 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 21: سجل 74.051 دولار للبيع، و73.850 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 18: وصل إلى 63.472 دولار للبيع، و63.301 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 14: بلغ 49.367 دولار للبيع، و49.231 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 12: وصل إلى 42.315 دولار للبيع، و42.199 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 9: سجل 31.736 دولار للبيع، و31.651 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب:

بلغ سعر الجنيه الذهب 592.41 دولار للبيع، و590.80 دولار للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميًا:

سجلت الأوقية العالمية سعرًا بلغ 2,650.30 دولار للبيع، و2,650.03 دولار للشراء.

وتظل أسعار الذهب عرضة للتقلبات بناءً على التغيرات في السوق العالمي، خاصة سعر الدولار.

الذهب اليوم بالدولار

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سجلت أسعار السبائك 1000 جرام 4.265.000 جنيه

سجلت أسعار السبائك الذهبية 500 جرام قيمة 2.129.000 جنيه

سعر سبيكة 250 جراما، اليوم سجل قيمة 1.064.875 جنيه.

سجل سبيكة 100 جرام قيمة 427.700 جنيه.

سجل سعر سبيكة 50 جراما قيمة 213.900 جنيه.

سجل سعر الأونصة قيمة 133.110 جنيه.

سجلت السبيكة الذهب نصف أونصة قيمة 66.600 جنيه

سجل سعر السبيكة الذهبية 20 جراما نحو 85.640 جنيه

سعر سبيكة 10 جرامات سجل 42.840 جنيه.

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