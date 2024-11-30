أسعار الذهب اليوم السبت 30-11-2024 تحديث لحظي... عيار 21 بكام؟
شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في السوق المحلي اليوم، تغيرات طفيفة في معظم الأعيرة، مع استمرار الطلب المرتفع على المعدن النفيس وسط ترقب الأسواق لتحركات أسعار الصرف وتغيرات السوق العالمي.
أسعار الذهب في مصر
تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 30 نوفمبر 2024, وفقًا لمنصة “جولد بيلون”، في وسط التعاملات اليومية:
جرام الذهب عيار 24
- سعر الشراء: 4206 جنيهات
- سعر البيع: 4193 جنيهًا
جرام الذهب عيار 22
- سعر الشراء: 3855 جنيهات
- سعر البيع: 3844 جنيهًا
جرام الذهب عيار 21
- سعر الشراء: 3680 جنيهات
- سعر البيع: 3670 جنيهًا
جرام الذهب عيار 18
- سعر الشراء: 3154 جنيهات
- سعر البيع: 3145 جنيهًا
جرام الذهب عيار 14
- سعر الشراء: 2453 جنيهات
- سعر البيع: 2445 جنيهًا
أسعار الأونصة والجنيه الذهب:
- سعر الشراء: 2650 دولارًا
- سعر البيع: 2649.5 دولارًا
الجنيه الذهب:
- سعر الشراء: 29,440 جنيهًا
- سعر البيع: 29,430 جنيهًا
أسعار السبائك الذهبية اليوم
سجلت أسعار السبائك 1000 جرام 4.265.000 جنيه
سجلت أسعار السبائك الذهبية 500 جرام قيمة 2.129.000 جنيه
سعر حجم 250 جراما، اليوم سجل قيمة 1.064.875 جنيه.
سجل ال 100 جرام قيمة 427.700 جنيه.
سجل سعر 50 جراما قيمة 213.900 جنيه.
سجل سعر الأونصة قيمة 133.110 جنيه.
سجلت السبيكة الذهب نصف أونصة قيمة 66.600 جنيه
سجل سعر السبيكة الذهبية 20 جراما نحو 85.640 جنيه
سعر 10 جرامات سجل 42.840 جنيه.
فوز ترامب يضغط على أسعار الذهب
شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، حيث ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته خلال أربعة أشهر، مما أدى إلى تراجع قيمة المعدن النفيس، هذا التراجع جاء بالتزامن مع قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما زاد من الضغوط على أسعار الذهب والسلع الأخرى، ويترقب السوق المصري التحركات القادمة في أسعار الذهب، والتي ستتأثر بشكل كبير بالتغيرات الاقتصادية العالمية.
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