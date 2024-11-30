المعدن الأصفر .. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 30-11-2024 في مصر

خيم الاستقرار علي سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 30-11-2024، داخل أسواق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4189 جنيه للبيع، و4202 جنيه للشراء.

كما يهتم الكثير من المصريين بالبحث عن سعر الذهب بشكل لحظي إما بهدف البيع أو الشراء أو من أجل الاستثمار، حيث يميل الكثيرون إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات للحفاظ على قيمة أموالهم.

سعر الذهب اليوم السبت 30-11-2024 في مصر

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي، سعر الذهب اليوم في مصر، وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، وذلك بالتزامن مع استقرار سعر الذهب عالميًا.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4189 جنيه للبيع، و4202 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 استقرارا داخل محلات الصاغة عند 3841 جنيه للبيع، و 3852 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر عند 3667 جنيها للبيع، و3677 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3143 جنيه للبيع، و3152 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2443جنيها للبيع، و2451 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في آخر تحديث له نحو 29416 جنيهًا للشراء، و29406 جنيهًا للبيع.

سعر أونصة الذهب اليوم

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2649.5 جنيهًا للبيع، و 2650 جنيهًا للشراء.

متي ينزل سعر الذهب

ارتبطت توقعات سعر الذهب في مصر بثلاثة عوامل؛ العرض والطلب، وسعر الصرف، إلى جانب سعر الذهب عالميًا، والذي يسير في اتجاه عرضي نتيجة الأحداث والتوترات العالمية، وذلك فإن هناك حالة من الغموض تسود السوق العالمية، حيث انعكس تذبذب سعر الذهب عالميًاعلى توقعات سعر الذهب في مصر وباقي الدول.

سعر الذهب اليوم في مصر بالمصنعية

وفيما يتعلق بـ سعر الذهب اليوم في مصر بالمصنعية، فإنه عند شراء الذهب من محلات الصاغة، يتم إضافة المصنعية التي تختلف من تاجر لآخر، وتتراوح في العادة بين 120 و150 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 30-11-2024

سعر سبيكة ذهب 10 جرامات btc اليوم 42 ألفا و690 جنيها شاملة سعر المصنعية.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 21 ألفا و350 جنيها شاملة سعر المصنعية.

سعر سبيكة ذهب 1 جرام btc اليوم 4378 جنيها شاملة سعر المصنعية.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام btc اليوم نحو 426 ألف جنيه شاملة سعر المصنعية.

سعر سبيكة ذهب 50 جراما btc اليوم، نحو 213 ألفا و50 جنيها شاملة سعر المصنعية.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام عيار 24 نحو 132 ألفا و641 جنيها شاملة سعر المصنعية.

سعر سبيكة ذهب 20 جراما btc اليوم 85 ألفا و340 جنيها شاملة سعر المصنعية.

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