ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة في منتصف التعاملات

شهد سعر الذهب ارتفاعاً جديدًا في متوسط تعاملات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، بعد التراجع الملحوظ الذي شهدته أمس، ورغم هذا التراجع مازال توقعات المحللين بالتفاؤل حول مستقبل المعدن النفيس على المدى الطويل.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024, وفقًا لمنصة “جولد بيلون”.

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 4208 جنيهات للشراء و4195 جنيهًا للبيع.

عيار 22 سجل 3857 جنيهًا للشراء و3846 جنيهًا للبيع.

أما عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، فقد وصل إلى 3682 جنيهًا للشراء و3672 جنيهًا للبيع.

عيار 18 بلغ 3156 جنيهًا للشراء و3147 جنيهًا للبيع.

وسجل عيار 14 2455 جنيهًا للشراء و2447 جنيهًا للبيع.

أسعار الأونصة والجنيه الذهب

الأونصة بلغت 2663 دولارًا للشراء و2662.5 دولارًا للبيع.

الجنيه الذهب سجل 29456 جنيهًا للشراء و29446 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

استقر الدولار الأمريكي عند 49.65 جنيهًا للشراء و49.15 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب والسبائك اليوم

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سجلت سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24: 4,265.71 جنيه.

بلغت سبيكة الذهب 2.5 جرام عيار 24: 10,649.29 جنيه.

وصلت سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24: 85,194.29 جنيه.

استقرت سبيكة الذهب 25 جرام عيار 24: 106,492.86 جنيه.

سجلت سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24: 1,057,928.57 جنيه.

فوز ترامب يضغط على أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، حيث ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته خلال أربعة أشهر، مما أدى إلى تراجع قيمة المعدن النفيس، هذا التراجع جاء بالتزامن مع قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما زاد من الضغوط على أسعار الذهب والسلع الأخرى، ويترقب السوق المصري التحركات القادمة في أسعار الذهب، والتي ستتأثر بشكل كبير بالتغيرات الاقتصادية العالمية.

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