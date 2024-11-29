بعد تراجع الدولار.. أسعار الذهب اليوم وعيار 18 الأنسب للشراء

الذهب يتأثر بالمخاوف التجارية وتراجع الدولار.. ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال تداولات امس الخميس 28 نوفمبر 2024، متأثرة بتراجع مستويات الدولار الأمريكي، وبجانب تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة قد تبدأها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، و يأتي هذا في وقت تركز الأسواق فيه على بيانات التضخم والنمو المرتقبة من الولايات المتحدة، التي قد تلعب دورًا في تحديد مسار الأسعار خلال الأيام المقبلة، ويتابع موقع الموجز تطورات الذهب لحظيًا.

تراجع الذهب خلال نوفمبر رغم الانتعاش الحالي

وعلى الرغم من الانتعاش الأخير، انخفض الذهب عالميًا خلال شهر نوفمبر بنسبة 3.5%، مسجلًا أدنى مستوى له خلال الشهر عند 2536 دولارًا للأونصة، وهو أدنى مستوى في شهرين، وجاء هذا التراجع نتيجة التأثير المباشر لفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الذي أثار حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.

توقعات بتأثير الحرب التجارية على أسعار الذهب

وجد الذهب دعمًا في ظل المخاوف من أن الحرب التجارية، التي قد تسببها إدارة ترامب من خلال تهديداته برفع التعريفات الجمركية على الواردات من الصين وكندا والمكسيك، ستزيد الطلب عليه كملاذ آمن، وكما أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة الديون الأمريكية، مما يدعم بشكل غير مباشر أسعار الذهب عالميًا.

أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم

عيار 24: سجل 4182.75 جنيهًا للشراء، و4200 جنيهًا للبيع.

عيار 22: بلغ 3834.25 جنيهًا للشراء، و3850 جنيهًا للبيع.

عيار 21: وصل إلى 3660 جنيهًا للشراء، و3675 جنيهًا للبيع.

عيار 18: سجل 3137.25 جنيهًا للشراء، و3150 جنيهًا للبيع.

عيار 14: بلغ 2440 جنيهًا للشراء، و2450 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب اليوم



سعر الجنيه الذهب وأوقية الذهب عالميًا

سجل الجنيه الذهب 29280 جنيهًا للشراء و29400 جنيهًا للبيع، أما سعر الأوقية عالميًا، فقد بلغ 2640 دولارًا للشراء، و2639.5 دولارًا للبيع.

زيادة الطلب المحلي على عيار 18

تشير تقارير السوق إلى تزايد الطلب على عيار 18، خصوصًا في القاهرة الكبرى، لما يتميز به من سعر مناسب وجودة عالية.

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