سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الان مباشر.. ماذا ينتظر الأسواق
شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية، مع تسجيل ارتفاع طفيف بقيمة 2 جنيه لجرام عيار 21، الذي يعد الأكثر طلبًا بين المواطنين والمستثمرين، وفيما يلي تحديثات أسعار الذهب بمختلف العيارات وفقًا لأحدث البيانات:
سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الان مباشر
يقدم لكم موقع الموجز متابعة مباشرة لـ سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الان مباشر، وفقًا للتغيرات العالمية وسعر صرف الدولار في البنوك المصرية، وحسب منصة جولد بيليون العالمية.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر جرام الذهب عيار 24:
- الشراء: 4182 جنيهًا
- البيع: 4200 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 22:
- الشراء: 3834 جنيهًا
- البيع: 3850 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 21:
- الشراء: 3660 جنيهًا
- البيع: 3675 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 18:
- الشراء: 3137 جنيهًا
- البيع: 3150 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 14:
- الشراء: 2440 جنيهًا
- البيع: 2450 جنيهًا
الدولار:
- الشراء: 49.65 جنيه
- البيع: 49.15 جنيه
سعر الأونصة:
- الشراء: 2640 دولارًا
- البيع: 2639.5 دولارًا
سعر الجنيه الذهب:
- الشراء: 29344 جنيهًا
- البيع: 29334 جنيهًا
توقعات أسعار الذهب في مصر
قال سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب وخبير المشغولات الذهبية، إن أسواق الصاغة في مصر باتت أكثر ارتباطًا بحركة أسعار الذهب العالمية وسعر الدولار في السوق المصرفي الرسمي، مؤكدًت أن توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة تعتمد بشكل كبير على تطورات هذين العاملين الرئيسيين، حيث أن أي تحركات في سعر الأوقية العالمية أو الدولار تنعكس مباشرة على أسعار الذهب في السوق المحلي.
التأثير المباشر لسعر الأوقية العالمية
ولفت إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل أساسي بسعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية حيث أن هذا التأثير بات واضحًا خلال الأسبوع الجاري، حيث شهدت الأسعار تذبذبًا ملحوظًا مع تراجع طفيف قبل أن تستقر مع نهاية فترة الهبوط.
استقرار سعر الصرف ودوره في تسعير الذهب
وأضاف عبد الحكيم أن استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية يساهم في تقليل التأثيرات المحلية على تسعير الذهب، مما يجعل السوق المحلي يعتمد بشكل شبه كامل على التحركات العالمية، مؤكدًا غياب عوامل محلية مؤثرة، مثل الطلب المحلي أو تغيرات حادة في سعر الصرف، يسهم في تعزيز هذا الارتباط الخارجي.
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