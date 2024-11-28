سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 28-11-2024.. تراجع طفيف

شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، تراجعًا طفيفًا وفق آخر تحديث، حيث فقد المعدن النفيس حوالي ريال واحد في كافة الأعيرة

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي، سعر الذهب في السعودية، اليوم الخميس، وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024

ويحرص كثيرًا من المواطنين علي متابعة سعر الذهب في السعودية بصورة يومية، للإطلاع علي آخر التحديثات، حيث يعد الذهب وسيلة استثمار آمنة.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

وسجل سعر الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، نحو 318.24 ريال سعودي، ما يعادل 85.71 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، 278.34 ريال، بما يعادل نحو 74.88 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

وسجل سعر الذهب عيار 18 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، نحو 238.43 ريال، ما يعادل 64.04 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في السعودية

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، 190.96 ريال، بما يعادل نحو 49.75 دولار.

سعر الذهب عيار 12 في السعودية

ووصل سعر الذهب عيار 12 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، إلى 163.96 ريال، بما يعادل نحو 46.02 دولار.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تختلف سعر سبيكة الذهب في السعودية حسب الوزن حيث تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة من 10 جرامات، وصولاً إلى واحد كيلوجرام، وتأتي سعر السبائك الذهبية في السعودية كما يلي:

بلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 جرامات نحو 3277.31 ريال سعودي.

وبلغ سعر سبيكة الذهب زنة 50 ج ر اماً في السعودية حوالي 16163.38 ريال سعودي.

اماً في السعودية حوالي 16163.38 ريال سعودي. سجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلو جرام واحد 321036.01 ريال سعودي.

سعر الذهب في مصر

من ناحية أخري، ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28-11-2024، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4197 جنيهات للشراء و4184 جنيهات للبيع

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 24 الذي يُستخدم عادة في صناعة السبائك والمجوهرات الفاخرة، نحو 4197 جنيهات للشراء و4184 جنيهات للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بينما سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في مصر والمستخدم في صناعة الحُلى، نحو 3672 جنيهًا للشراء، و3662 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18، الذي يُعتبر الخيار الأفضل لصناعة المجوهرات، نحو 3147 جنيهًا للشراء و3138 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 29376 جنيهًا للشراء، و 29366 للبيع، وقد تختلف الأسعار قليلًا من تاجر لآخر حسب تكلفة التصنيع.

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