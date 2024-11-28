تراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024 بختام التعاملات

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024.. يواصل هذا العيار جذب اهتمام شريحة واسعة من المستثمرين والراغبين في شراء المشغولات الذهبية في مصر، نظراً لكونه من الأعيرة التي تجمع بين الجودة والسعر المناسب.

ويأتي ذلك في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها أسعار الذهب محلياً وعالمياً، والتي تتأثر بعوامل متعددة، أبرزها تحركات سعر الدولار في السوق المصرفي الرسمي وأسعار الأوقية العالمية.

ونرصد لكم عبر موقع الموجز تحديثات لحظية لـ سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024، سواء للبيع أو الشراء، لمساعدتكم على متابعة السوق واتخاذ القرارات المناسبة.

وقد شهد سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024 خلال ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024 تراجعًا بحسب ما نشرته منصة آي صاغة وجاءت آخر التحديثات على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر 2024

جرام عيار 24:

سعر الشراء: 4200 جنيه

سعر البيع: 4182.75 جنيه

جرام عيار 22:

سعر الشراء: 3850 جنيه

سعر البيع: 3834.25 جنيه

جرام عيار 21:

سعر الشراء: 3675 جنيه

سعر البيع: 3660 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن

سعر الشراء: 3150 جنيه

سعر البيع: 3137.25 جنيه

جرام عيار 14:

سعر الشراء: 2450 جنيه

سعر البيع: 2440 جنيه

سعر أوقية الذهب:

شراء: 2640.55 جنيه

بيع: 2640.28 جنيه

سعر الجنيه الذهب:

شراء: 29400 جنيه

بيع: 29280 جنيه

توقعات أسعار الذهب في مصر

أكد سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب وخبير المشغولات الذهبية، أن سوق الذهب في مصر بات أكثر ارتباطًا بحركة أسعار الذهب العالمية وسعر الدولار في السوق المصرفي الرسمي، لافتًا إلى أن توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة تعتمد بشكل كبير على تطورات هذين العاملين الرئيسيين، حيث أن أي تحركات في سعر الأوقية العالمية أو الدولار تنعكس مباشرة على أسعار الذهب في السوق المحلي.

التأثير المباشر لسعر الأوقية العالمية

أشار عبد الحكيم، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن سعر الذهب في مصر يتأثر بشكل أساسي بسعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية، موضحًا أن هذا التأثير كان واضحًا خلال الأسبوع الجاري، حيث شهدت الأسعار تذبذبًا ملحوظًا مع تراجع طفيف قبل أن تستقر مع نهاية فترة الهبوط.

استقرار سعر الصرف ودوره في تسعير الذهب

وأضاف عبد الحكيم أن استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية يساهم في تقليل التأثيرات المحلية على تسعير الذهب، مما يجعل السوق المحلي يعتمد بشكل شبه كامل على التحركات العالمية.

وأكد أن غياب عوامل محلية مؤثرة، مثل الطلب المحلي أو تغيرات حادة في سعر الصرف، يسهم في تعزيز هذا الارتباط الخارجي.

دور التقارير الدولية في تهدئة السوق

وفيما يتعلق بالمخاوف المرتبطة بسعر الصرف، أوضح عبد الحكيم أن هذه المخاوف تراجعت مؤخرًا نتيجة التقارير الإيجابية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي أشادت بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه التقارير ساهمت في تهدئة الأوضاع إلى حد كبير، مما قلل من تأثير التوقعات بارتفاع سعر الصرف على أسعار الذهب في السوق المحلي.

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