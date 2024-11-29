المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 29-11-2024 في مصر

سعر الذهب والسبائك.. شهد سعر الذهب استقرارًا في تعاملات صباح الجمعة 29 نوفمبر 2024، بعد التراجع الملحوظ الذي شهدته أمس، ورغم هذا التراجع مازال توقعات المحللين بالتفاؤل حول مستقبل المعدن النفيس على المدى الطويل.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 4200 جنيه للبيع و4182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم 3850 جنيهًا للبيع و3834.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم عند 3675 جنيهًا للبيع و3660 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 3150 جنيهًا للبيع و3137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 14 اليوم 2450 جنيهًا للبيع و2440 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم 2100 جنيه للبيع و2091.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم 1575 جنيهًا للبيع و1568.5 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم عند 29,400 جنيه للبيع و29,280 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا اليوم

شهد سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم ارتفاعًا طفيفًا، وبلغ نحو 2661.73 دولار للبيع و2661.46 دولار للشراء.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سجلت سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24: 4,265.71 جنيه.

بلغت سبيكة الذهب 2.5 جرام عيار 24: 10,649.29 جنيه.

وصلت سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24: 85,194.29 جنيه.

استقرت سبيكة الذهب 25 جرام عيار 24: 106,492.86 جنيه.

سجلت سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24: 1,057,928.57 جنيه.

أثرت نتائج الانتخابات الأمريكية لعام 2024 بشكل ملحوظ على أسعار الذهب، إذ سجل المعدن النفيس انخفاضًا بعد فوز "دونالد ترامب"، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته خلال أربعة أشهر, وجاء ذلك بالتزامن مع قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما وضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب والسلع الأخرى.

صرح "جيروم باول"، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، بأن نتائج الانتخابات لن تؤثر على قرارات السياسة النقدية في المستقبل القريب، مؤكدًا استقلالية البنك المركزي، أنه لن يستقيل إذا طُلب منه ذلك.

ومع ذلك، أشار إلى أن السياسات الاقتصادية المحتملة لإدارة ترامب، مثل فرض رسوم جمركية وسياسات تضخمية، قد تزيد من التحديات أمام جهود السيطرة على التضخم.

رأى المحللون أن التراجع الحالي في أسعار الذهب جاء كرد فعل مؤقت على الأحداث السياسية, ورغم التوقعات بتقلبات قصيرة الأجل، فإن العوامل الأساسية الداعمة لصعود المعدن النفيس على المدى الطويل ما زالت قائمة.

تظل الأسواق في حالة ترقب، مع استمرار تأثير التغيرات السياسية والاقتصادية على أسعار الذهب في الفترة المقبلة.

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