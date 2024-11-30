أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.. تحديث فوري

سعر الذهب وتأثير الدولار.. تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذبًا واضحًا مرتبطًا بتغيرات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ويعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية، ما يجعله شديد التأثر بالتقلبات العالمية.

أسعار المشغولات الذهبية اليوم

شهدت محلات الذهب والمجوهرات ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتحركات السوق المحلي والعالمي، الطلب والعرض يؤثران بشكل كبير على تحديد السعر النهائي، بالإضافة إلى المصنعية والدمغة.

أسعار الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر عيار 24 سجل 4211.5 جنيهًا للبيع و4194.25 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 22 بلغ 3860.5 جنيهًا للبيع و3844.75 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بلغ 3685 جنيهًا للبيع و3670 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 18 سجل 3158.5 جنيهًا للبيع و3145.75 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 14 بلغ 2456.75 جنيهًا للبيع و2446.75 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 12 وصل إلى 2105.75 جنيهًا للبيع و2097.25 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 9 بلغ 1579.25 جنيهًا للبيع و1572.75 جنيهًا للشراء.

جنيه الذهب سجل سعرًا قدره 29480 جنيهًا للبيع و29360 جنيهًا للشراء.

أسعار سبائك الذهب



أسعار السبائك الذهبية

أوقية الذهب: سجلت 2652.57 دولارًا بزيادة طفيفة قدرها 1.75 دولار.

سبيكة ذهب عيار 24: بلغت 4835 جنيهًا.

سبيكة فضة عيار 999: وصل سعرها إلى 57205 جنيهًا.



أسعار الذهب بالمصنعية

تختلف قيمة المصنعية باختلاف المتجر وجودة التصميم، وعادة ما تتراوح بين 10 و100 جنيه لكل جرام، وبذلك يصل سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية إلى ما بين 3685 و3775 جنيهًا.

لماذا يُفضل المصريون عيار 21؟

يُعد عيار 21 الخيار الأكثر شعبية في مصر، بفضل نقائه بنسبة 87.5%، وكونه يجمع بين الجودة والاستثمار، يُستخدم بشكل كبير في المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس والهدايا، مما يجعله مستقرًا نسبيًا مقارنة بالأعيرة الأخرى.

أسعار الذهب اليوم

أهمية متابعة المصريين لأسعار الذهب

يمثل الذهب وسيلة آمنة لحفظ قيمة المدخرات خلال فترات التضخم وتقلب أسعار العملات، كما يُعد جزءًا من الثقافة المصرية ومظهرًا أساسيًا في المناسبات الاجتماعية والاستثمار طويل الأجل.

تحركات الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعًا ملحوظًا في معظم الأعيرة، بينما انخفضت الأوقية عالميًا بشكل طفيف بالدولار الأمريكي. على الرغم من ذلك، ارتفعت أسعار السبائك والعملات الذهبية بشكل عام، مما يعكس تزايد الطلب المحلي.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 27-11-2024.. وعيار 21 مفاجأة



أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في الأسواق

